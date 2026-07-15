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Ukraine: Von der Leyen will in Kiew Ankündigungen zu Verteidigung machen

epa13109963 European Commission President Ursula von der Leyen (C-R) kisses Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskiy (C-L) at the Place de la Concorde before the start of the annual Bastille Day m ...
Küsschen links, Küsschen rechts am Bastille-Tag in Frankreich, danach reisen sie nach Kiew – Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (l.) und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin (r.).Bild: keystone

«Das Blatt wendet sich»: Von der Leyen will in Kiew Ankündigungen machen

15.07.2026, 09:1215.07.2026, 09:12

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht zum elften Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine. «Ich werde neue Initiativen zur Integration unserer Verteidigungsindustrien ankündigen. Damit wir mehr und schneller produzieren können», kündigte sie nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew auf X an.

Es sei ein besonderer Moment: «Die Ukraine hat eine starke militärische Dynamik aufgebaut. Das Blatt wendet sich.» Bei dem Besuch werde man ausserdem über den EU-Beitritt und die Vorbereitungen auf den kommenden Winter sprechen.

Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Mit einem Abschluss der Gespräche wird bei der Ukraine aber nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde zudem von der Leyen mit einem neuen Orden auszeichnen, «der herausragende persönliche Verdienste bei der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und der Sicherheit ganz Europas würdigt», schrieb ihre Sprecherin bei X. (nil/sda/dpa)

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