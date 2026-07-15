Dua Lipa: Die Sängerin bezieht Stellung. Bild: www.imago-images.de

Gegen Trump-Schwiegersohn: Dua Lipa unterstützt Protest in Albanien

In Albanien gibt es Proteste gegen Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner, die planen, dort ein Luxushotel in einem Naturschutzgebiet zu errichten. Nun bekommen die Demonstranten prominente Unterstützung.

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Die britische Sängerin Dua Lipa unterstützt die Proteste in Albanien, die sich gegen ein geplantes Luxus-Bauprojekt des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump in einem Naturschutzgebiet richten. Sie finde es «bedenklich», wenn eine Regierung «einfach ein Gesetz ändern kann, um Umweltschutzauflagen zu umgehen», sagte die 30-Jährige im Podcast «Service95 Book Club» am Dienstag.

«Ich finde es so inspirierend zu sehen, wie sehr den Menschen die Sache am Herzen liegt», so die Musikerin mit Blick auf die Protestbewegung weiter. Die Wirtschaft des Landes müsse so aufgebaut werden, «dass es den Menschen nützt», betonte Dua Lipa, deren Eltern aus dem Kosovo stammen.

Luxushotel im Naturschutzgebiet

Die Proteste hatten sich an Plänen zum Bau eines Luxushotels im Naturschutzgebiet Zvernec an der Südwestküste Albaniens entzündet, das mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, und deren Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht. Vorgestellt wurde das Bauprojekt bereits 2024. Die Proteste gegen den Tourismuskomplex begannen, als Ende Mai Stacheldraht und Bulldozer an Stränden in Zvernec auftauchten.

Dem Plan zufolge ist auch die Umwandlung der bislang unbewohnten Insel Sazan – einst eine geheime kommunistische Militärbasis – in einen glanzvollen Urlaubsort vorgesehen. Die Lagune Vjosa-Narta an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos. Tausende Demonstranten gehen seit Wochen abends in der Hauptstadt Tirana auf die Strasse.

Mittlerweile ist auch Ministerpräsident Edi Rama in den Fokus der Protestierenden geraten. Die albanische Regierung versucht seit Langem, die Wirtschaft durch Tourismus anzukurbeln. Die Familie von US-Präsident Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen nicht nur Trumps Söhnen, sondern auch Kushner und seiner Frau vor, Trumps Präsidentschaft für eigene Geschäfte zu nutzen.