wechselnd bewölkt23°
DE | FR
burger
International
People

Gegen Trump-Schwiegersohn: Dua Lipa unterstützt Protest in Albanien

Entertainment Bilder des Tages April 28, 2025, New York, New York, USA: Dua Lipa attends 50th Chaplin Award Gala celebrating Pedro Almodovar to benefit Film at Lincoln Center at Alice Tully Hall in Ne ...
Dua Lipa: Die Sängerin bezieht Stellung.Bild: www.imago-images.de

Gegen Trump-Schwiegersohn: Dua Lipa unterstützt Protest in Albanien

In Albanien gibt es Proteste gegen Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner, die planen, dort ein Luxushotel in einem Naturschutzgebiet zu errichten. Nun bekommen die Demonstranten prominente Unterstützung.
15.07.2026, 10:2015.07.2026, 10:20
Ein Artikel von
t-online

Die britische Sängerin Dua Lipa unterstützt die Proteste in Albanien, die sich gegen ein geplantes Luxus-Bauprojekt des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump in einem Naturschutzgebiet richten. Sie finde es «bedenklich», wenn eine Regierung «einfach ein Gesetz ändern kann, um Umweltschutzauflagen zu umgehen», sagte die 30-Jährige im Podcast «Service95 Book Club» am Dienstag.

«Ich finde es so inspirierend zu sehen, wie sehr den Menschen die Sache am Herzen liegt», so die Musikerin mit Blick auf die Protestbewegung weiter. Die Wirtschaft des Landes müsse so aufgebaut werden, «dass es den Menschen nützt», betonte Dua Lipa, deren Eltern aus dem Kosovo stammen.

Luxushotel im Naturschutzgebiet

Die Proteste hatten sich an Plänen zum Bau eines Luxushotels im Naturschutzgebiet Zvernec an der Südwestküste Albaniens entzündet, das mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, und deren Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht. Vorgestellt wurde das Bauprojekt bereits 2024. Die Proteste gegen den Tourismuskomplex begannen, als Ende Mai Stacheldraht und Bulldozer an Stränden in Zvernec auftauchten.

Dem Plan zufolge ist auch die Umwandlung der bislang unbewohnten Insel Sazan – einst eine geheime kommunistische Militärbasis – in einen glanzvollen Urlaubsort vorgesehen. Die Lagune Vjosa-Narta an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos. Tausende Demonstranten gehen seit Wochen abends in der Hauptstadt Tirana auf die Strasse.

Mittlerweile ist auch Ministerpräsident Edi Rama in den Fokus der Protestierenden geraten. Die albanische Regierung versucht seit Langem, die Wirtschaft durch Tourismus anzukurbeln. Die Familie von US-Präsident Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen nicht nur Trumps Söhnen, sondern auch Kushner und seiner Frau vor, Trumps Präsidentschaft für eigene Geschäfte zu nutzen.

Das könnte dich auch interessieren:

People-News
Dua Lipa und Callum Turner feiern Traumochzeit auf Sizilien – die Anwohner sind sauer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York
1 / 10
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Die Nachricht wurde mit diesem Schriftzug am Times Square verkündet.
quelle: keystone / laura brett
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fans empfangen Schweizer-Nati nach WM-Aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehr als 2000 Ebola-Fälle im Kongo bestätigt
In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits mehr als 2000 Menschen nachweislich an Ebola erkrankt. Das Informationsministerium des zentralafrikanischen Landes teilte mit, die Zahl der bestätigten Fälle betrage aktuell 2011, darunter 754 Todesfälle. Derzeit würden 753 Patientinnen und Patienten in Kliniken und Isolationszentren behandelt.
Zur Story