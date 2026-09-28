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Extremwetter

Rhein erreicht Rekordtiefstand in Köln

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Rhein erreicht Rekordtiefstand in Köln

28.09.2026, 10:1528.09.2026, 10:15

Das Niedrigwasser des Rheins hat in Köln einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Der Pegelstand sank auf 40 Zentimeter, wie aus aktuellen Daten des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht.

Niedrigwasser bei K�ln Rodenkirchen. Der Rheinpegel in K�ln ist wieder auf einen neuen historischen Tiefstwert gefallen: Der Pegel ist am Sonntag bei Niedrigwasser auf 40 Zentimeter gefallen. Damit wu ...
Der Rheinpegel ist bei Köln so tief wie noch nie.Bild: www.imago-images.de

«Mit 40 Zentimeter haben wir einen Niedrigwasser-Rekord», sagte der Kölner Aussenbezirksleiter des Amtes, Markus Neumann, der Deutschen Presse-Agentur.

Es fahren nach seiner Schilderung nur noch wenige Schiffe. «Man kann schon sagen, dass die Schifffahrt ganz stark abgenommen hat.» Die Fahrrinne ist tiefer als der Pegelstand am Ufer. In Köln etwa seien es 1,11 Meter mehr.

Der tiefe Rheinpegel hat auch für die Versorgung der Schweiz einen negativen Einfluss. So erklärt sich ein wesentlicher Teil des jüngsten Anstiegs der Treibstoffpreise mit den gestiegenen Frachtkosten über den Rhein. (dab/sda/awp/dpa)

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