Die Welt wartet auf ein Game: Ein Screenshot aus GTA 6. Bild: youtube/rockstar games

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Rate mal, was letzte Woche in 87 Ländern der Top-Netflix-Start war

In 87 von 93 Ländern, in denen er gezeigt wurde, hat ein GTA-6-Trailer auf Netflix die meisten Views erzielt. Über 31 Millionen Menschen wollten die ausführliche Vorschau auf das seit Jahren erwartete Videospiel sehen.

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100 Millionen US-Dollar soll Netflix in die Hand genommen haben, um einen gut 26-minütigen Trailer zu GTA 6 für gerade einmal sechs Stunden exklusiv zeigen zu dürfen, wie filmstarts.de berichtet. Doch die Grossinvestition hat sich laut eigenen Angaben mehr als gelohnt. Wie Netflix in einer Medienmitteilung bekanntgab, sprang die ausführliche Game-Vorschau in 87 von 93 Ländern, in denen er aufgeschaltet worden war, auf Platz 1 bei den wöchentlichen Film- und Serienstarts.

Auch im Jahresranking von Netflix verzeichnet die Produktion für einen Videospiel-Trailer erstaunliche Werte. Die 31,1 Millionen Views in der ersten Woche bedeuten Platz fünf unter bisher allen gestarteten Filmen und Serien auf Netflix im Jahr 2026. Nur der Survivalthriller «Thrash», der Actionfilm «Apex», die Sci-Fi-Produktion «War Machine» und der Krimi-Spielfilm «The Rip» erreichten noch höhere 1-Wochen-Zahlen.

«Grand Theft Auto VI – ein ausführlicher Blick», wie der Trailer auf Deutsch heisst, zeigt Echtzeit-Sequenzen aus dem Game, Gespräche zwischen den Hauptcharakteren und Teaser auf die Storyline des meisterwarteten Games dieses Jahrzehnts.

Der sechste Teil der GTA-Reihe sorgt bei Game-Fans seit Jahren für Wallungen. Zunächst gab es jahrelange Spekulationen um eine Fortsetzung der Reihe nach der Publikation des sehr erfolgreichen fünften Teils im Jahr 2013. 2022 schliesslich bestätigte das Rockstar Games, das Produktionsstudio, dass sich ein sechster Teil in Arbeit befindet.

Seither kam es immer wieder zu Leaks von Inhalten und mehrfachen Verschiebungen des Publikationsdatums. Mittlerweile zeichnet sich aber ein Ende des Wartens ab: Am 19. November 2026 soll GTA 6 definitiv veröffentlicht werden. Die Sehnsucht danach ist, wie auch die Netflix-Zahlen beweisen, gewaltig.

(con)