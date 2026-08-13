Jenna Ortega ist für ihre «Wednesday»-Rolle berühmt. Bild: keystone

«Man lernt daraus»: Jenna Ortega über ihre Zeit als Kinderdarstellerin

Jenna Ortega zählt heute mit «Wednesday» zu den grössten Netflix-Stars. Die Schauspielerin steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Nun gibt sie schockierende Einblicke in ihre damalige Anfangszeit.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «International»

Jenna Ortega wurde nicht zuletzt durch «Wednesday» weltberühmt und schaffte mit der titelgebenden Rolle den internationalen Durchbruch. Allein die erste Staffel wurde 252,1 Millionen Mal abgerufen und wurde zur erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie. Voraussichtlich im kommenden Jahr startet die dritte Staffel.

Bereits als Kind sammelte sie erste Erfahrungen in der Filmbranche. So war sie in «Rob» (2012) und «CSI: NY» (2012) zu sehen. Ihre erste Kinorolle hatte sie in «Iron Man 3» (2013). Im selben Jahr war sie auch in «Insidious: Chapter 2» zu sehen. Jetzt blickt die heute 23-Jährige auf den Anfang ihrer Karriere zurück.

Jenna Ortega reflektiert ihre ersten Schritte als Schauspielerin

Jenna Ortega spricht im Interview mit dem Magazin Esquire über ihre vielfältige Karriere, die sie nach ganz oben katapultierte. Sie gibt zunächst an, keine konkreten Dinge zu bereuen, räumt jedoch ein, manche Lektionen auf die harte Tour gelernt zu haben. Sie betont: «Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas als Fehler bezeichnen kann. Ob gut oder schlecht, man lernt immer daraus.»

Jenna Ortega merkt im Zuge dessen an, dass sie noch dabei sei, ihren Weg zu finden:

«Ich habe ein viel besseres Verständnis dafür entwickelt, wer ich bin und was ich vom Leben will. Dieses Verständnis meiner Situation hätte ich nicht erlangen können, wenn ich nicht verschiedene Phasen des Ausprobierens und Scheiterns durchlaufen hätte.»

Vor ihrem zehnten Lebensjahr habe sie gewusst, dass sie Schauspielerin werden möchte. Von ihren Eltern, die mit ihr sechs Kinder haben, sei sie bei ihren Träumen stets unterstützt worden. So wäre Jenna Ortega immer wieder 210 Kilometer von ihrem Zuhause im Coachella Valley nach Los Angeles gebracht worden, um an Castings teilzunehmen.

Jenna Ortega wollte am Set niemandem zur Last fallen

Als sie danach gefragt wird, welche Anfängerfehler ihr beim ersten Dreh als Kinderdarstellerin passiert seien, erklärt sie: «Ich hatte als Kind wirklich Glück, denn mir fällt kein einziger Fehler ein.»

Und weiter: «Ist das eine schlimme Aussage? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ständig Fehler mache, aber als Kind war ich so dankbar und so aufgeregt, dabei zu sein, dass ich voll konzentriert war.»

Jenna Ortega gibt dann aber doch einen schockierenden Einblick in ihre Anfangszeit und erzählt: «Ich habe nicht um einen Schluck Wasser gebeten. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, getrunken oder sonst etwas getan, weil ich unbedingt niemandem im Weg sein wollte.»

Mit Blick darauf gibt sie zu verstehen: «Vielleicht war das mein Fehler, ich habe nicht richtig auf mich selbst geachtet.» Ihr grosses Vorbild sei im Übrigen Dakota Fanning gewesen, die ebenfalls in jungen Jahren berühmt wurde. Sie erklärt: «Sie hat mir als Kind quasi beigebracht, was ein Schauspieler überhaupt ist.»