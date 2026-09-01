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Trump im Cateringwagen versteckt – Netflix kündigt Doku an

Catering trucks are parked at Air Force One on the tarmac as the motorcade carrying U.S. President Donald Trump arrives on the tarmac to depart following the NATO summit at Ankara International Airpor ...
Cateringwagen One, sozusagen.Bild: keystone

Trump im Cateringwagen versteckt – Netflix kündigt Doku an

01.09.2026, 20:3101.09.2026, 20:31

Der Streaming-Anbieter Netflix will das spektakuläre Täuschungsmanöver um die heimliche Abreise von US-Präsident Donald Trump aus der Türkei in einer Dokumentation nachzeichnen. Der Film «Instadocs: Der fliegende Köder» soll am 4. September erscheinen, wie Netflix mitteilte. Darin kommen unter anderem Journalisten zu Wort, die Trump auf der Reise begleiteten.

Bericht: Trump im Catering-Wagen aus Jet geschleust
Bericht: Trump im Catering-Wagen aus Jet geschleust

Die Dokumentation zeige, «wie weit der Secret Service ging, um den Präsidenten zu schützen, während die Presse ahnungslos mitflog», hiess es von Netflix. Die «Washington Post» hatte Anfang August enthüllt, dass das Weisse Haus im Juli nach dem Nato-Gipfel nur vorgetäuscht hatte, dass Trump mit einer Regierungsmaschine aus Ankara abgeflogen war.

Hintergrund der Täuschung soll eine Bedrohung aus dem Iran gewesen sein. Der 80-Jährige stieg in Ankara vor laufenden Kameras in die Regierungsmaschine ein, stieg dann aber laut der Zeitung unbemerkt in einen seitlich an dem Jet platzierten Catering-Container. Dessen Laster brachte ihn zu einem kleineren US-Militärflugzeug, mit dem er nach Grossbritannien flog. Unter anderem die mitreisende Presse blieb in dem Regierungsflieger. Trump selbst bestätigte das Täuschungsmanöver später. (sda/dpa)

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