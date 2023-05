Klage um Nacktszene in «Romeo und Julia»-Film abgewiesen

Der Anwalt der Schauspieler, Solomon Gresen, kritisierte die Entscheidung des Gerichts. Minderjährige könnten nicht ihre Einwilligung für sexuell explizite Handlungen geben, hiess es in einer Mitteilung des Anwalts. Sie wollten den Fall nun vor ein Bundesgericht bringen, nachdem der Film «Romeo und Julia» in diesem Jahr neuveröffentlicht wurde. Die Ausbeutung und Sexualisierung Minderjähriger durch die Filmindustrie müsse beendet werden, schrieb Gresen.

Olivia Hussey und Leonard Whiting, die die Klage gegen Paramount Pictures im Dezember angestrengt hatten, waren bei den Dreharbeiten zu der 1968 erschienen Shakespeare-Adaption nach eigenen Angaben von Regisseur von Franco Zeffirelli zu Nacktaufnahmen für eine Bett-Szene gedrängt worden. Als Minderjährigen sei ihnen versichert worden, ihre nackten Körper würden später in dem Film nicht zu sehen sein, schilderten sie. Zuvor hätten sie für Liebesszenen hautfarbene Unterwäsche getragen. In dem Film sind die Brüste der damals 16-jährigen Hussey und der nackte Po des damals 17 Jahre alten Whiting mehrere Sekunden lang zu sehen.

Mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart von «Romeo und Julia» hatten die beiden Hauptdarsteller wegen einer Nacktszene die Produktionsfirma auf eine Millionen-Entschädigung verklagt. Doch zum von ihnen angestrebten Prozess im Bundesstaat Kalifornien wird es nicht kommen: Ein Gericht in Los Angeles wies die Klage am Donnerstag ab.

Mann in Japan erschiesst zwei Polizisten und tötet zwei Frauen

Nach einer Gewalttat mit vier Toten in der japanischen Präfektur Nagano ist der mutmassliche Täter festgenommen worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, wurde der Mann in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) vor dem Haus seines Vaters in der Stadt Nakano überwältigt.