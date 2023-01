In einem Interview 2018 mit dem Magazin «Variety» verteidigte Hussey die Nacktszene noch und beteuerte, sie sei sehr geschmackvoll umgesetzt worden. Ausserdem sprach auch sie sich für die Begründung aus, dass die Szene «für den Film notwendig war». Im gleichen Jahr sagte sie gegenüber Fox News zudem: «Es war keine grosse Sache. Ich habe komplett vergessen, dass ich nackt war.»

Die beiden Kläger, so heisst es in der Anklage weiter, seien heimlich gefilmt worden, während sie nackt oder teilweise nackt waren. Sie fordern deshalb Schadenersatz von mehreren hundert Millionen Dollar – schliesslich hätten sie seit der Publikation des Filmes seelische Qualen und emotionalen Schmerz erlitten. Ausserdem sind sie der Meinung, dass die Aufnahmen ein Grund sind für ihren späteren nur bescheidenen beruflichen Erfolg.

Im Film sind die beiden für einen kurzen Moment nackt zu sehen. Pikant: Beim Dreh waren sie erst 15 beziehungsweise 16 Jahre alt. Aus der in Kalifornien eingereichten Klage geht hervor, dass der inzwischen verstorbene Regisseur sie zur Nacktszene gedrängt und ihnen versichert haben soll, dass sie nicht nackt, sondern in hautfarbener Unterwäsche vor der Kamera stehen würden. Zeffirelli habe Druck gemacht, indem er sagte, der Film würde ohne diese Szene scheitern.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Stars and Cars – als Promis und Autos noch Stil hatten

Dämonen in deinem Bett – Willkommen im lebendigsten aller Albträume, der Schlafparalyse

USA wollen «Bradley»- Schützenpanzer an Ukraine liefern + Russen in Saporischschja getötet

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

«Hau ab, du Jugo»: Was Sanija Ameti täglich zu lesen bekommt

Warum immer mehr Schweizerinnen und Schweizer ein Ferienhaus in Griechenland kaufen

Vernichtender Angriff auf Russen-Kaserne – in Russland herrscht Entsetzen

Könnte ich mit einer Wärmepumpe oder mit Fernwärme heizen?

Was das Heizen angeht, halte ich mich so gut wie möglich an die Temperatur-Empfehlungen des Bundes. Auf längere Sicht überlege ich mir allerdings, meine Gas-Heizung dereinst durch eine Alternative zu fossilen Brennstoffen zu ersetzen – aber durch welche?

Eine wirklich spannende Alternative zu Gas- und Ölheizungen finde ich Wärmepumpen. Sie funktionieren sozusagen umgekehrt wie ein Kühlschrank: Sie nehmen Energie aus der Luft, dem Boden oder dem Wasser auf und geben sie in Form von Wärme wieder ab. Dabei gibt es diverse Möglichkeiten, bei denen man die Energie zum Beispiel der Umgebungsluft oder dem Grundwasser – bzw. einem Wasserreservoir – entzieht.