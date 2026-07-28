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USA: Murmeltier-Forscher fehlt wegen Trump Geld, OnlyFans soll helfen

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Gewisse Artgenossen dieses Gelbbauchmurmeltiers posieren für Forschungsgelder auf OnlyFans.Bild: imago

Wegen Trump-Kürzungen: Murmeli-Forscher sammeln Geld über OnlyFans

28.07.2026, 12:0928.07.2026, 12:09

Milliarden an US-Dollar sparte die Trump-Administration an Forschungsgeldern ein – auch bei Murmeltierstudien. Einige Forscher versuchen nun mithilfe eines OnlyFans-Accounts die entstandenen finanziellen Lücken aufzufüllen. Das berichtet die Onlinezeitung SFGATE.

Murmeltiere sind perfekt geeignet für Langzeitstudien. Sie sind leicht einzufangen, äusserst soziale und lautstarke Tiere und legen keine grossen Distanzen zurück. Seit 2001 leitet Daniel Blumenstein, Professor für Ökologie und Evolutionäre Biologie an der University of California, eine solche Langzeitstudie über Gelbbauchmurmeltiere im Bundesstaat Colorado.

Gelder für die Studie seien stets relativ leicht zugänglich gewesen. Doch als Blumenstein die Finanzierung durch die National Science Foundation für weitere zehn Jahre erneuern wollte, wurde er gleich dreimal abgelehnt. Sie hätten zu viele Daten, hiess es.

«Das ist völlig verrückt», erzählt Blumenstein der Zeitung. «Langzeitstudien behandeln einige der wichtigsten Fragen unserer Zeit.» Zwar sei deren Notwendigkeit jeweils schwer zu vermitteln, doch seien die erhobenen Daten beim Untersuchen evolutionärer Prozesse über Generationen hinweg von unschätzbarem Wert.

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Murmeltiere sind äusserst soziale Tiere.Bild: imago

Aus Angst, durch die verlorenen Mittel die Studie ganz einstellen zu müssen, suchte Blumensteins Team nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Sie starteten den OnlyFans-Account OnlyMarms.

Auf OnlyFans, einer Plattform, die bekannt für pornografische Inhalte ist, können Nutzerinnen und Nutzer unter einzelnen Beiträgen Trinkgeld hinterlassen. Das gespendete Geld wird zwischen Urheber und Plattform aufgeteilt. Der Kanal OnlyMarms bietet statt nackter menschlicher Körperteile, knuffige Murmeli-Bilder und Videos.

Die Idee entsprang der Vorstellungskraft Emily Renkeys, Masterstudentin in Blumensteins Team. Die Kameras habe sie zu Forschungszwecken ohnehin installieren müssen. Nun durchstöbert sie das Videomaterial nach interessanten Sequenzen, um sie auf dem OnlyFans-Kanal zu veröffentlichen. «Manchmal poste ich auch nur Videos, von denen ich denke, dass sie die meisten Jöös kriegen», erklärt sie der Zeitung.

OnlyMarms ist nicht die einzige Finanzierungsinitiative der Murmeli-Forschenden. Nebst dem Verkauf eines IPA-Biers «Marmot Tears», soll auch eine Fat Marmot Week, nach dem Vorbild der Fat Bear Week, ins Leben gerufen werden. Ab dem 24. August kann über das dickste Murmeltier vor dem Winterschlaf abgestimmt werden.

Fat Marmot Week, Dan&#039;s Hat
Die Murmeli-Dame Dan's Hat ist bisher die einzige Kandidatin für den Titel des dicksten Murmeltiers.Bild: Screenshot fatmarmotweek

Der Murmeltier-Content auf OnlyFans soll bereits ein paar Hundert Dollar abgeworfen haben. Mit dem Geld kauften die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Köder. Dieser soll die Tiere anlocken, damit sie weiter erforscht werden können. (nil)

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