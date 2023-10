Ein Schloss für die französische Sprache: Prestigeprojekt von Macron öffnet

Emmanuel Macron ist ein grosser Liebhaber der Sprache Molières. Gerne überrascht der Bewohner des Präsidentenpalasts mit altmodischen Ausdrücken wie «croquignolesque», was so viel wie lächerlich beziehungsweise absurd bedeutet. Oder «gallimatias» – etwa verworrenes, konfuses Geschwätz. Mit der «Cité internationale de la langue française» hat Macron nun eines seiner grossen Projekte realisiert: das erste Museum für französische Sprache in einem königlichen Schloss. Am Montag ist die Einweihung geplant.

Israel intensiviert Kämpfe im Gazastreifen – das Nachtupdate ohne Bilder

Israels Militär greift die islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verstärkt am Boden und aus der Luft an. «Wir treten in die nächste Phase unseres Krieges gegen die Hamas in Gaza ein. Aus der Luft, zu Lande und zur See», sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär in der Nacht zum Sonntag auf der Plattform X veröffentlichten Video. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) rief angesichts der katastrophalen Lage für die Bevölkerung in Gaza beide Seiten zu sofortiger Deeskalation auf. Die Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze erschwere zudem Vermittlungsbemühungen Katars zur Freilassung der über 220 Geiseln, erklärte der Aussenminister des Golfemirats, das enge Verbindungen zur Hamas pflegt.