Messerattacke in Paris: Drei Frauen verletzt

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Pariser Polizisten bewachen den Tatort. Bild: www.imago-images.de

Ein Messerstecher hat in Paris drei Frauen angegriffen und verletzt.

Ein Polizeibeamter habe den Angreifer überwältigt und festgenommen, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez. Zwei der Frauen im Alter von 19, 24 und 36 Jahren wurden schwer verletzt, die dritte weniger schwer. Der Angreifer habe zwei Küchenmesser dabeigehabt. Eine der Frauen sei schwanger, berichten französische Medien.

Die Hintergründe des Angriffs im 17. Arrondissement im Nordwesten der Stadt, zu dem es gegen 11.30 Uhr kam, seien noch vollkommen unklar, sagte der Minister. Der Festgenommene habe wirre Angaben gemacht. Seine Identität sei noch unklar, da er keine Papiere bei sich trug.

Ein Video, welches in den sozialen Medien kursiert, soll den am Boden liegenden Angreifer zeigen. Umringt von Personen soll er dabei «Allah hat es mir befohlen» sagen. (sda/dpa/cpf)