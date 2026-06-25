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Hitze in Frankreich: Kind stirbt wegen Kindersicherung im Auto

Hitze in Frankreich: Kind sperrt sich selbst in Auto ein und stirbt

25.06.2026, 12:3825.06.2026, 12:38

Ein dreijähriger Junge ist inmitten der Hitzewelle in Frankreich in einem Auto eingesperrt gestorben. Rettungskräfte versuchten am Mittwochabend vergebens, das Kind in Saint-Gratien in der Nähe von Paris wiederzubeleben.

Zuvor hatten die Eltern bereits versucht, ihr Kind noch zu retten, wie die Staatsanwaltschaft Pontoise mitteilte.

Kindersicherung wird zur Todesfalle

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörde hatte die Mutter mit dem jüngeren Geschwisterkind des Jungen eine Siesta eingelegt. Der Vater arbeitete demnach im Gartenschuppen und hatte den Dreijährigen gebeten, sich ebenfalls schlafen zu legen.

Von den Eltern unbemerkt sei das Kind dann in das draussen am Hauseingang stehende Auto der Familie gestiegen. Die Türen seien offen gewesen, doch wegen der Kindersicherung habe der Kleine sich im Inneren eingesperrt.

Eltern stehen unter Schock

Die 37 Jahre alten Eltern fanden das Kind letztlich leblos im Wagen. Die Mutter wurde unter Schock ins Spital gebracht. Die Behörden leiteten eine Untersuchung zu fahrlässiger Tötung ein.

Erst vor wenigen Tagen waren im südfranzösischen Carpentras zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren tot im Auto ihrer Familie aufgefunden worden. Auch sie hatten sich nach ersten Erkenntnissen eingesperrt. (sda/dpa)

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