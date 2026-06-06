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Frankreichs frühere First Lady Bernadette Chirac gestorben

Frankreichs frühere First Lady Bernadette Chirac gestorben

06.06.2026, 13:1906.06.2026, 13:19

Frankreichs ehemalige First Lady Bernadette Chirac ist tot. Die Witwe des früheren konservativen Präsidenten Jacques Chirac ist am Freitagabend im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte ihre Tochter der Nachrichtenagentur AFP mit. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, «eine grossherzige Dame ist von uns gegangen. Die Nation teilt die Trauer ihrer Familie, ihrer Angehörigen und all jener, die sie liebten.» Als First Lady habe Bernadette Chirac «an der Seite von Präsident Jacques Chirac unsere Geschichte geprägt» und dank ihres sozialen Engagements das Schicksal von Millionen kranker Menschen.

FILE - France&#039;s former first Lady Bernadette Chirac waves to support President and candidate for the upcoming re-election, Nicolas Sarkozy during a meeting in Villepinte, north of Paris, France, ...
Bernadette Chirac ist gestorben.Bild: keystone

Bernadette Chirac war bei den Menschen in Frankreich beliebt und beriet ihren Mann während seiner langen politischen Karriere. «Sie ist die Frau meines Lebens, wir haben gemeinsam so viel erreicht», schrieb Jacques Chirac, der 2019 im Alter von 86 Jahren starb, in seinen Memoiren. Bernadette Chirac ist bis heute die einzige französische First Lady geblieben, die selbst ein politisches Amt innehatte. Von 1979 bis 2015 war sie Generalrätin des Departements Corrèze.

Bernadette und Jacques Chirac lernten sich auf der Pariser Elitehochschule Sciences Po kennen und heirateten 1956. Jacques Chirac war von 1995 bis 2007 Frankreichs Präsident und zuvor zweimal Premierminister sowie Bürgermeister von Paris. (hkl/sda/dpa)

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