So sieht die Foto-Serie der neuen Sensibilisierungskampagne aus. Bild: Havas Paris

Gisèle Pelicots Tochter startet neue Kampagne gegen sexuellen Missbrauch

In Frankreich läuft eine neue Sensibilisierungskampagne für Opfer, die vermuten, unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden zu sein. Gestartet wurde sie von Caroline Darien, der Tochter von Gisèle Pelicot.

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Am Montag startete in ganz Frankreich eine landesweite Sensibilisierungskampagne zum Thema sexueller Missbrauch. Sie soll Menschen ermutigen, die vermuten unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden zu sein, sich bei den Behörden zu melden. Auch dann, wenn sie sich kaum oder gar nicht an den Übergriff erinnern.

Die Kampagne wurde von dem Verein «M'endors pas» (auf Deutsch: Bring mich nicht zum Einschlafen) ins Leben gerufen, schreibt The Guardian. Gründerin des Vereins ist Caroline Darian, die Tochter von Gisèle Pelicot. Pelicot selbst ist Teil der Kampagne, die ein kurzes Video sowie eine Foto-Serie umfasst.

«Wenn man eine Kampagne dieser Grössenordnung startet, sendet die Unterstützung meiner Mutter eine wirklich starke Botschaft aus. Es ist eine Botschaft der Hoffnung für die Opfer und zeigt, dass es möglich ist, wieder auf die Beine zu kommen.» Caroline Darian, Gründerin des Vereins «M'endors pas»

Im Video werden Personen in ein Studio geführt. Anschliessend werden sie jeweils aufgefordert, zu erzählen, was mit dem Stiefvater, Partner oder Bruder passiert ist. Die Gefragten haben sichtlich Mühe, zu antworten.

Dann erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm: «Es gibt Verbrechen, die nicht erzählt werden können, weil man sich nicht an sie erinnern kann.» In der Schlussszene spricht Gisèle Pelicot potenzielle Betroffene an und fordert sie auf, sich bei Verdacht auf Missbrauch an die zuständige Behörde zu wenden.

Die Bildunterschrift lautet: «Als ich von einem Spiel nach Hause kam, wurde ich … von meinem Trainer.» Bild: Havas Paris

Gisèle Pelicot wurde vor zwei Jahren zu einem internationalen Symbol für Mut und Widerstand im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Ihr Ehemann hatte die heute 73-Jährige über Jahre hinweg mit Medikamenten betäubt und sie Dutzenden Männern zur Vergewaltigung angeboten.

Auch Caroline Darian vermutet, dass sie von ihrem Vater Dominique Pelicot missbraucht wurde. Bei den Ermittlungen hatte die Polizei Fotos auf seinem Computer gefunden, die sie in fremder Unterwäsche und scheinbar schlafend zeigen. Vor Gericht bestritt er die Vorwürfe bezüglich seiner Tochter jedoch.

(pem)