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Tausende Touristen werden aus Badeort Lacanau evakuiert

Tausende Touristen werden aus Badeort Lacanau evakuiert

Tausende Touristen werden an der französischen Atlantikküste wegen der bedrohlichen Waldbrandlage am bekannten Badeort Lacanau evakuiert.
28.07.2026, 14:5328.07.2026, 14:53

Die Präfektur in Bordeaux ordnete am Vormittag die Räumung von Campingplätzen und Feriensiedlungen in Lacanau und Lacanau Océan an. Die Urlauber sollten sämtliches Gepäck mitnehmen und die Anordnungen der Ordnungskräfte strikt befolgen. Es geht um rund 4000 Menschen. Der Ort Lacanau und seine Einwohner seien von der Evakuierung zunächst nicht betroffen, hiess es.

Firefighters spray water in a burning forest near Lacanau, southwestern France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
Feuerwehrleute in der Nähe von Lacanau.Bild: keystone

Wie die Behörden betonten, handelt es sich um eine vorsorgliche Evakuierung angesichts der weiteren Wetterentwicklung. Mit einer erneuten Hitzewelle wird ein Anstieg der Temperaturen und ein Absinken der Luftfeuchtigkeit erwartet.

Wie die Feuerwehr am Vormittag erklärte, erschweren Hitze und Wind den Kampf gegen die Flammen, die sich seit dem Wochenende zwar nicht weiter ausgedehnt haben. Tausende Einsatzkräfte sind aber weiter mit der Bekämpfung von Brandherden beschäftigt. (dab/sda/dpa)

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