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Schweiz unterstützt Frankreich mit drei Super Pumas bei Brandbekämpfung

A Black Hawk helicopter picks up water in a Bambi Bucket as wildfires rage near Lege Cap Ferret, outside Bordeaux, France, Monday, July 27, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
Ein Black-Hawk-Hubschrauber füllt Wasser in einen «Bambi Bucket» in Frankreich.Bild: keystone

Schweiz schickt drei Helikopter nach Frankreich

Die Schweiz schickt drei Armee-Helikopter zur Waldbrandbekämpfung auf die französische Insel Korsika. Zusätzlich reisen zwanzig Spezialisten zur Brandbekämpfung mit.
27.07.2026, 18:2327.07.2026, 18:30

Mitglieder der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und der Armee, reisen am Dienstagvormittag ins Einsatzgebiet, hiess es am Montag in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements. Anschliessend würden drei Helikopter des Typs Super Puma und Mitarbeitende der Armee ab Locarno TI in Richtung Korsika abheben. Die ersten Löscheinsätze sollen ab Mittwoch geflogen werden. Die Einsatzdauer sei auf sieben Tage festgelegt worden.

Specialists of Switzerland prepare a Super Puma Helicopter of the Swiss Air Force for take off during an international air radiometry exercise on the Duebendorf Military Air Base, on Monday, June 2, 2 ...
Ein Super Puma der Schweizer Armee.Bild: keystone

Der Einsatz unterstehe der Gesamtverantwortung der Humanitären Hilfe des Bundes, die der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) im Aussendepartement angegliedert ist. Die mit dem Einsatz verbundenen Kosten werden aus den bestehenden Krediten des EDA und des VBS gedeckt, wie es weiter hiess.

Am Sonntag hatte es geheissen, es würden zwei Helikopter in das brandversehrte Land gesendet. Ihr genauer Einsatzort werde noch mit den französischen Behörden abgestimmt.

Neben den Helikoptern sind bereits Schweizer Feuerwehrleute in Frankreich im Einsatz. Seit Samstag unterstützen rund 30 Angehörige des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Stadt Genf die Löscharbeiten an der Atlantikküste bei Bordeaux. Dieser Einsatz soll bis zum 1. August dauern. (hkl/sda)

Waldbrand in Frankreich: Schweiz entsendet Armee-Helikopter nach Bordeaux
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