Südfrankreich ruft höchste Warnstufe wegen Herbststurms aus

In Südfrankreich gilt die höchste Warnstufe. Erwartet werden grosse Wassermassen. Und auch in Katalonien wappnet man sich für den Sturm.

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Wer zurzeit in Südfrankreich in den Ferien ist, sollte regelmässig den Wetterbericht konsultieren, denn es herrscht die höchste Alarmstufe. Über der Region geht ein Mittelmeer-Starkregen nieder. Der Wetterdienst Météo-France hat für die Départements Gard und Hérault die höchste Warnstufe Rot wegen «Regen und Überschwemmung» ausgerufen. Eine Stufe weniger gilt für Ardèche, Lozère und die Bouches-du-Rhône.

In Südfrankreich droht ein Unwetter. Bild: Meteo France

Regen von 50 bis 80 Millimeter pro Stunde könnte fallen. Insgesamt wird mit Wassermassen von 200 bis 350 Millimetern gerechnet, schreibt 20 Minuten.

In Moulès-et-Baucels im Hérault wurden seit Dienstagabend 140 Liter pro Quadratmeter gemessen, so viel, wie sonst in zwei Monaten. Vom Pic Saint-Loup bis in die Cevennen sind es 70 bis 100 Millimeter, berichtet der Sender BFMTV.

Durch das viele Wasser steigen auch die Pegel der Flüsse. Beim Hérault war der Pegel innert zwei Stunden um 2,20 Meter höher. Die prekäre Lage soll mindestens bis Donnerstag andauern.

Katalonien wappnet sich

Auch in Spanien bereitet man sich vor. Für die Küste nördlich von Tarragona in Katalonien wurde ebenfalls die höchste Warnstufe ausgerufen. Die zweithöchste Alarmstufe gilt für Barcelona, Girona, Valencia und Lleida. Neben Regen kann es auch zu Hagel und Böen von 70 bis 90 Kilometern pro Stunde kommen.

(kek)