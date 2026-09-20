Deutsche kleben Bilder neben die Mona Lisa ins Louvre – Polizei nimmt sie fest

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Zwei Deutsche haben im Louvre in Paris eigene Bilder aufgehängt – und damit die Aufmerksamkeit der französischen Polizei auf sich gezogen. Wie die Polizei der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurden die beiden Männer festgenommen.

Die Mona Lisa ist das wohl bekannteste Gemälde im Louvre. Bild: EPA

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstag, in unmittelbarer Nähe der Hauptattraktion des Pariser Museums. Wie die Polizei mitteilte, klebten die Männer mit Klebeband zwei Bilder an die Wand neben der Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Wie französische Medien berichten, hatten die beiden Bilder eine Grösse von 30 mal 40 Zentimetern.

Die Wachleute des Museums hätten die beiden Besucher nach der Aktion festgehalten – und dann der Polizei übergeben. Die beiden Deutschen leisteten laut Medienberichten keinen Widerstand.

Die Bilder wurden von den Wachleuten entfernt: Sie entdeckten dabei wohl, dass die Aktion leichte Schäden an der Museumswand hinterlassen hatte.

Männer sprechen von Scherz

Auf den Bildern waren die beiden Männer zu sehen – einmal in einer Rüstung, einmal gemeinsam mit einer Frau. Bei einer Befragung durch die Polizei sagten die beiden aus, dass es sich bei der Aktion um einen Scherz handle.

Wie es mit den beiden Männern weitergeht, stehe noch nicht fest. Laut französischen Medien ist nicht bekannt, ob das Museum eine Anzeige erstattet. Die Mona Lisa wurde bei der Aktion nicht beschädigt.

Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Ende 2025 gab es in dem Museum einen spektakulären Raub, bei dem acht französische Kronjuwelen gestohlen wurden. Bei dem Vorfall wurde eine Reihe gravierender Sicherheitslücken aufgedeckt.