Jason Duval ist einer der beiden Hauptcharaktere in «GTA 6». Bild: rockstargames.com

«GTA 6» kann ab Mitternacht vorbestellt werden – Rekordumsatz erwartet

Nach fast 13 Jahren Wartezeit rückt der nächste Teil der «Grand Theft Auto»-Reihe näher. Ab der Nacht auf Mittwoch können Fans «GTA 6» offiziell vorbestellen.

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Für viele Gaming-Fans beginnt in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni der nächste grosse Countdown. «Grand Theft Auto 6» kann ab Mitternacht offiziell vorbestellt werden. Der neue Teil der Reihe soll am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Damit endet eine lange Wartezeit. «GTA 5» kam bereits 2013 auf den Markt. Seither hielt sich Entwickler Rockstar Games mit konkreten Informationen zum Nachfolger lange zurück. Gleichzeitig gilt «GTA 6» als eines der meist erwarteten Videospiele überhaupt.

Mit dem «Vintage Vice City Pack» erhalten Jason und Lucia nostalgische Outfits im Stil früherer «GTA»-Zeiten. Bild: rockstargames.com

Download schon vor Release möglich

Wer das Spiel auf einer Konsole spielen will, kann es bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart herunterladen. Der sogenannte Preload soll ab dem 12. November möglich sein. Dadurch können Käuferinnen und Käufer am Erscheinungstag direkt loslegen.

PC-Spielerinnen und PC-Spieler müssen sich dagegen weiterhin gedulden. Für den Computer erscheint «GTA 6» erst später. Eine Vorbestellung für die PC-Version ist derzeit noch nicht möglich.

Zwei Versionen geplant

Neben der Standardversion für rund 80 Euro soll auch eine «Ultimate Edition» erhältlich sein. Diese kostet rund 100 Euro und enthält zusätzliche digitale Inhalte. Dazu gehören laut Rockstar Games unter anderem Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und weitere Extras für die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia.

Wer bis zum 20. November vorbestellt, soll zudem das «Vintage Vice City Pack» erhalten. Dabei handelt es sich um eine Sammlung nostalgischer Outfits und Gegenstände.

Lucia und Jason in einem neuen Bild, das Rockstar Games zu «GTA 6» veröffentlicht hat. Bild: rockstargames.com

Auch physische Version nur mit Code

Bemerkenswert ist auch die geplante physische Version. Diese soll offenbar keine Disc enthalten, sondern lediglich einen Code, mit dem das Spiel heruntergeladen werden kann. Damit bleibt auch diese Variante letztlich an einen digitalen Download gebunden.

Das dürfte unter anderem verhindern, dass physische Kopien vorzeitig in Umlauf geraten und Inhalte vor dem offiziellen Start im Netz landen.

Lucia Caminos ist neben Jason Duval eine der Hauptfiguren in «GTA 6». Bild: rockstargames.com

Riesiger Hype vor dem Verkaufsstart

Der Hype um «GTA 6» ist schon jetzt enorm. Die bisher veröffentlichten Trailer wurden auf YouTube zusammen hunderte Millionen Mal angesehen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das Spiel bereits im Vorverkauf neue Rekorde aufstellen könnte.

Videospiel-Journalist Tom Henderson sagte im Podcast «Insider Gaming Weekly», «GTA 6» könne schneller als jeder bisherige Titel Milliardenumsätze erzielen. «GTA 5» erreichte nach seinem Start innerhalb von drei Tagen die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz. Henderson hält es für möglich, dass «GTA 6» diese Marke schon in der ersten Stunde knackt.

Ob es tatsächlich so weit kommt, wird sich spätestens im November zeigen. Klar ist schon jetzt: Kaum ein Spiel wurde in den vergangenen Jahren mit derart grosser Spannung erwartet. (mke)