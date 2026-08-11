sonnig32°
DE | FR
burger
International
Justiz

Libanon: Parlament schafft die Todesstrafe ab

epa13161007 Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri opens the parliamentary session to discuss a proposed general amnesty law, the abolition of the death penalty and the salaries of retired members of ...
Nabih Berri, libanesischer Parlamentspräsident eröffnet die Sitzung zur Abschaffung der Todesstrafe.Bild: keystone

Als erstes arabisches Land – Libanon schafft die Todesstrafe ab

11.08.2026, 15:1011.08.2026, 16:40

Das libanesische Parlament hat die Todesstrafe abgeschafft. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde von einer Mehrheit der 128 Abgeordneten gebilligt. Damit dürfen Gerichte künftig keine Todesurteile mehr verhängen.

Nach dem geänderten Gesetz werden Verbrechen, die vor dessen Inkrafttreten begangen wurden, mit lebenslanger Haft bestraft. Für danach begangene Straftaten ist eine verschärfte lebenslange Haft mit Zwangsarbeit vorgesehen. Die Parlamentsfraktion der Hisbollah stimmte gegen die Abschaffung.

Justizminister Adel Nassar bezeichnete die Abstimmung als «historischen Schritt» für den Libanon. Menschenrechtsorganisationen hatten seit Jahren für die Abschaffung der Todesstrafe geworben. Human Rights Watch hatte das Parlament zuletzt im Juli aufgefordert, die Todesstrafe endgültig aus dem Strafrecht zu streichen.

Erstes arabisches Land ohne Todesstrafe

Im Libanon war seit 2004 niemand mehr hingerichtet worden. Gerichte verhängten jedoch weiterhin Todesurteile. Nach Schätzungen der Libanesischen Vereinigung für Bürgerrechte sassen zuletzt rund 84 Menschen mit einem Todesurteil in libanesischen Gefängnissen.

Mit der Abschaffung ist der Libanon das erste arabische Land, das die Todesstrafe formell aus seinem Strafrecht streicht. Die Umsetzung der verschärften lebenslangen Haft mit Zwangsarbeit dürfte angesichts überfüllter Gefängnisse und begrenzter staatlicher Mittel jedoch schwierig sein. (nil/sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Israel und Libanon verhandeln in Rom – ohne Hisbollah
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Waffenruhe im Libanon
1 / 8
Waffenruhe im Libanon
Eine Frau kehrt im Südlibanon in ihr Dorf zurück.
quelle: keystone / hussein malla
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Israelischen Luftangriffen im Libanon kurz nach Waffenruhe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Nigel Farage betreibt Wahlkampf – gegen einen Mann mit Mülltonne auf dem Kopf
In der Wahlschlacht im englischen Clacton hat es der Reform UK Politiker mit Einzelgängern, Exzentrikern und Evangelikalen zu tun. Ein Vorort-Besuch.
Der Plough von Great Bentley in der Grafschaft Essex ist einer jener lieblichen englischen Landpubs, in denen beim Genuss mehrerer Pints die Zeit langsamer zu vergehen scheint als in der Aussenwelt. Ältere Herrschaften nehmen in aller Ruhe einen gemütlichen pub lunch zu sich, während im Garten unterm Sonnenschirm ausländische Besucher mit dem Barmann plaudern.
Zur Story