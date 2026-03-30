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Sony macht die Playstation 5 schon wieder teurer

epa12459899 A DualSense controllers, part of a Sony PlayStation 5 video game console, are displayed for sale at the Gamescom Asia X Thailand Game Show 2025 in Bangkok, Thailand, 17 October 2025. The G ...
Sony dreht erneut an der Preisschraube.Bild: keystone

Massive Preiserhöhung: Sony macht die Playstation schon wieder teurer

Das dürfte Gaming-Fans nicht gefallen: Sony erhöht die Preise für seine Spielekonsole enorm. Es ist die dritte Preiserhöhung seit dem Marktstart Ende 2020.
30.03.2026, 16:1730.03.2026, 16:19
Steve Haak / t-online
Ein Artikel von
t-online

Konsolenhersteller Sony hat eine massive Preiserhöhung für seine Spielekonsolen angekündigt. Ab dem 2. April will das Unternehmen für die drei Modelle Playstation 5, Playstation 5 Digital Edition und Playstation 5 Pro jeweils 100 Euro mehr als bislang haben, wie Sony auf seiner Seite schreibt.

Damit kostet eine PS5 künftig in Europa 649.99 Euro statt bisher 549.99 Euro. Für die PS5 Digital Edition will Sony demnächst 599.99 Euro statt 499.99 Euro haben. Und für die Playstation 5 Pro müssen Spieler dann 899.99 Euro statt 799.99 Euro ausgeben.

Auch die tragbare Konsole Playstation Portal Remote Player kostet ab April mehr. Allerdings steigt hier der Preis nur um 30 Euro auf 249.99 Euro. Bislang wollte Sony 219.99 Euro für sein Handheld haben, mit der Nutzer ihre PS5- und PS4-Spiele per WLAN-Netzwerk streamen können.

Die dritte Preiserhöhung für die PS5 betrifft die USA, Europa und Japan. In der Schweiz dürfte sich die Preissteigerung in ähnlichem Rahmen bewegen. Sony nennt in der Mitteilung keinen empfohlenen Verkaufspreis für die Schweiz.

So begründet Sony die neue Preiserhöhung

Sony begründet die Preiserhöhungen mit dem «anhaltenden Druck im globalen Wirtschaftsumfeld». Nach sorgfältiger Abwägung sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Erhöhungen ein notwendiger Schritt seien, «um Spielern weltweit weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Spielerlebnisse bieten zu können».

Es ist nicht Sonys erste Preiserhöhung für die Konsole, die ihren Europastart im November 2020 hatte. Das Unternehmen hatte die Preise für die beiden Modelle PS5 und PS5 Digital Edition erstmals im August 2022 um jeweils 50 Euro angehoben.

Auch damals begründete Sony seine Entscheidung mit dem «globalen wirtschaftlichen Umfeld». Die hohen Inflationsraten und ungünstigen Währungstrends wirkten sich nicht nur auf die Konsumenten aus, hiess es damals.

Die zweite Preiserhöhung im vergangenen Jahr betraf nur die Playstation 5 ohne Disc-Laufwerk. Diese wurde im April 2025 erneut 50 Euro teurer und kostete seitdem 499.99 Euro. Nach der jetzigen Preiserhöhung kostet die Konsole 200 Euro mehr als zum Marktstart. Das ist eine Preissteigerung von 50 Prozent.

Verwendete Quellen:

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