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Ungarn: Premier will Schachstar Polgar als neue Präsidentin

Judit Polgár at The Variety Studio during the 2026 Sundance Film Festival Presented by Audible at Audible Listening Lodge on January 24, 2026 in Park City, Utah. (Photo by Anna Webber/Variety via Gett ...
Ehemaliges Schach-Wunderkind Judit Polgar.Bild: Variety

Ungarn: Premier will Schachstar Polgar als neue Präsidentin

19.07.2026, 22:5419.07.2026, 22:54

Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar will das ehemalige Schach-Wunderkind Judit Polgar für das Amt der Staatspräsidentin vorschlagen. Wie Magyar bei Facebook schrieb, plant er an diesem Montag ein Treffen mit der 49-Jährigen und hofft, dass sie ihm «die grosse Ehre» erweist, diese Nominierung anzunehmen.

Der Posten ist vakant, nachdem Staatspräsident Tamas Suylok, ein politischer Freund des im April abgewählten Rechtspopulisten Viktor Orban, vom Parlament abgesetzt wurde. In Ungarn wird das Staatsoberhaupt vom Parlament gewählt. Magyars Partei Tisza verfügt dort über eine Zweidrittel-Mehrheit.

Fünffache Olympiasiegerin

Polgar ist mehrfache Olympiasiegerin im Schach. «Seit Jahrzehnten steht der Name Judit Polgár für Talent und Beharrlichkeit. Als erfolgreichste Schachspielerin der Geschichte führte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen an und gehörte gleichzeitig zu den zehn besten Spielern der Weltrangliste», schrieb Magyar.

Ihre aktive Karriere beendete Polgar vor mehr als zehn Jahren, blieb aber weiterhin in der Schachförderung aktiv. Mit einer Stiftung setzt sie sich darüber hinaus auch für Bildung und Chancengleichheit ein. Politische Ämter bekleidete sie bisher nicht. (sda/dpa)

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