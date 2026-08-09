Der kosovarische Regierungschef Albin Kurti wurde am vergangenen Samstag von einer Oppositionsabgeordneten mit Eiern beworfen. Bild: keystone

«Schäm dich!» – Abgeordnete bewirft Kosovo-Regierungschef mit Eiern

Im Parlament des Kosovo flogen am Samstag Eier statt Argumente. Eine Oppositionsabgeordnete griff Regierungschef Albin Kurti mitten in der Sitzung an.

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Das Parlament im Kosovo hat am Samstag seine Sitzung unterbrechen müssen, weil eine Oppositionsabgeordnete den Regierungschef Albin Kurti mit Eiern bewarf.

«Schäm dich!», schrie die Abgeordnete Time Kadrijaj von der Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK), als sie die Eier auf den in der ersten Reihe sitzenden Kurti schleuderte. Die Live-Übertragung wurde unterbrochen, während Sicherheitskräfte herbeieilten, um Kurti abzuschirmen.

Video: twitter/kos_data

Kurti zeigte sich von dem Vorfall unbeeindruckt und erklärte, wenn das Werfen von Eiern der Preis für den Dialog sei, «bin ich gerne bereit, ihn zu zahlen». Auslöser des Angriffs war eine Ankündigung Kurtis, dass er für die Regierungsbildung mehr Zeit benötige.

Kurtis linksnationalistische Selbstbestimmungs-Partei (VV) war aus der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni als Siegerin hervorgegangen. Für eine absolute Mehrheit reichte es aber nicht, weshalb eine Regierungsbildung schwierig ist. Für die Wahl eines neuen Präsidenten ist zudem eine Zweidrittelmehrheit nötig. Kurti verhandelt schon seit Tagen mit den Oppositionsparteien.

Die Regierung des Ministerpräsidenten ist wegen der politischen Blockade nur noch geschäftsführend im Amt. Gelingt ihm die Bildung einer neuen Regierung nicht, drohen wieder Neuwahlen.