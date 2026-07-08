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Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela nun über 3600

epa13096692 Volunteers clear debris in the aftermath of twin earthquakes measuring 7.2 and 7.5 on the Richter scale that struck on 24 June, in La Guaira, Venezuela, 07 July 2026. EPA/Xaume Olleros
Viele internationale Rettungsteams haben das südamerikanische Land bereits verlassen, andere sind noch im Einsatz.Bild: keystone

Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela nun über 3600

08.07.2026, 01:1908.07.2026, 01:19

Nach den Erdbeben in Venezuela sind nun 3685 Todesopfer offiziell bestätigt. In nur 24 Stunden stieg deren Zahl um 150, wie aus einem Beitrag des Präsidenten der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X hervorgeht.

Viele internationale Rettungsteams haben das südamerikanische Land bereits verlassen, andere sind noch im Einsatz. Auch Freiwillige suchen weiter unter den Trümmern. Verzweifelte Angehörige, die ihre Familienmitglieder noch immer nicht gefunden haben, verlangen, dass weiter gesucht wird, bis diese lebend oder tot aufgefunden werden – damit sie zumindest bestattet werden können.

Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten das Land am 24. Juni erschüttert. Mehr als Tausend deutlich schwächere Nachbeben folgten. Insbesondere im Bundesstaat La Guaira liegen zahlreiche Gebäude in Trümmern. Zwei Wochen nach einem Erdbeben ist es Experten zufolge extrem unwahrscheinlich, dass Überlebende geborgen werden. (sda/dpa)

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