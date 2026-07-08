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Erneut russischer Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew

KEYPIX - The damaged apartment interior in the ruined building following Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Kurz nach Mitternacht Ortszeit erschütterten mehrere Explosionen die Dreimillionenstadt (Archivbild).Bild: keystone

Erneut russischer Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew

Während in der Türkei der Nato-Gipfel begonnen hat, ist die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut von Russland mit ballistischen Raketen angegriffen worden.
08.07.2026, 01:0108.07.2026, 02:01

Kurz nach Mitternacht Ortszeit erschütterten mehrere Explosionen die Dreimillionenstadt. Im Zentrum Kiews war Brandgeruch spürbar, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte bei Telegram über mehrere Brände in zwei Stadtteilen. Der Luftalarm wurde erst mit Verzögerung nach den ersten Explosionen ausgelöst.

Auch die ostukrainische Grossstadt Charkiw wurde Behördenangaben zufolge in der Nacht angegriffen. In zwei Bezirken wurden Raketeneinschläge registriert, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mitteilte. Mehr als zehn Häuser seien beschädigt worden.

Treffen beim Nato-Gipfel

Am Mittwoch werden Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara erwartet. Selenskyj will vor allem grössere Lieferungen dringend benötigter Patriot-Flugabwehrraketen zur Abwehr russischer ballistischer Raketen erreichen. Binnen einer Woche wurde Kiew bereits zum dritten Mal vom russischen Militär mit derartigen Raketen angegriffen. (sda/dpa)

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