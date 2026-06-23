klar21°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Rumänien: Neue Regierungsbildung gescheitert

Romanian Prime Minister designate Adrian Vestea arrives for a joint parliament session ahead of a vote of confidence for the new government team in Bucharest, Romania, Monday, June 22, 2026. (AP Photo ...
Das Parlament lehnte den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Adrian Vestea, ab.Bild: keystone

Nur 212 der 465 Parlamentarier nahmen teil: Regierungsbildung in Rumänien gescheitert

23.06.2026, 00:1923.06.2026, 00:19

Sieben Wochen nach dem Sturz der proeuropäischen Reform-Regierung ist im EU- und Nato-Land Rumänien eine neue Regierungsbildung gescheitert. Das Parlament lehnte den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Adrian Vestea, ab. Er bekam nur 189 Stimmen, 23 Parlamentarier votierten gegen ihn. Für seine Wahl zum Regierungschef und Nachfolger von Ilie Bolojan hätte Vestea die absolute Mehrheit von 233 Stimmen gebraucht.

An der Abstimmung nahmen nur 212 der 465 Parlamentarier teil. Nun muss Staatspräsident Nicusor Dan dem Parlament einen neuen Kandidaten für dieses Amt vorschlagen. Dan hatte den PNL-Politiker Vestea gegen den Willen des PNL-Vorsitzenden Bolojan für dieses Amt vorgeschlagen. Am Sonntag hatte ein Sonderparteitag beschlossen, Vestea und dessen Anhänger aus der Partei auszuschliessen. Formell müssen dem noch andere Parteigremien zustimmen.

Angestrebter Pakt mit Rechtsaussen gescheitert

Vestea bekam nur von der Oppositionspartei PSD (Sozialdemokraten) Unterstützung sowie von Abweichlern aus der PNL und Splittergruppen Unterstützung. Er hatte auch mit der rechtsextremen Oppositionspartei AUR verhandelt, um Unterstützung zu bekommen. Vor der Abstimmung allerdings verliess die AUR-Fraktion den Plenarsaal.

Dan wollte eine Neuauflage der vor mehr als einem Monat zerbrochenen Koalition der PNL mit der als korrupt kritisierten PSD herbeiführen. Bolojan und die Mehrheit der PNL waren strikt dagegen.

Der als reformeifrig und proeuropäisch von vielen Rumänen geschätzte Bolojan war am 5. Mai vom Parlament per Misstrauensvotum gestürzt worden – auf Antrag der bis vor ein paar Wochen mitregierenden PSD und der rechtsextremen AUR. Oberste Priorität des seit einem Jahr regierenden Bolojan war die Sanierung der maroden Staatsfinanzen.

Bis zu seinem Sturz regierte Bolojan an der Spitze einer Koalition aus PSD, PNL, der liberalkonservativen Reformpartei USR sowie der Ungarn-Partei UDMR. Ende April verliess PSD die Koalition. Rechnerisch ist die Bildung einer proeuropäischen Mehrheit im Parlament ohne PSD – der stärksten Fraktion – schwierig. Aktuell regiert Bolojan kommissarisch. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)

«Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP
Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte.
quelle: evgeniy maloletka/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Britischer Premierminister Keir Starmer kündigt seinen Rücktritt an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehrere Tote bei Schusswaffenvorfall in Montreal
Bei einem Schusswaffenvorfall im kanadischen Montreal sind drei Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um einen Polizisten, einen Bürger und einen Angreifer, sagte ein Polizist vor Journalisten. Der Beamte sprach von einem «Albtraum», dessen Hintergründe noch offen seien. Er erwarte neue Erkenntnisse in den kommenden Stunden.
Zur Story