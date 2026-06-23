Sicherheitskräfte der Taliban während des muslimischen Feiertags Eid al-Adha am 27. Mai 2026 in Kandahar, Afghanistan (Archivbild). Bild: keystone

EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban in Brüssel

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Vertreter der islamistischen Taliban sind erstmals seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan von der EU-Kommission zu Gesprächen in Brüssel empfangen worden. Bei dem Austausch auf «technischer Ebene» ging es um die Abschiebungen von Afghanen in ihre Heimat, wie ein Sprecher der Europäischen Kommission bestätigte. (sda/dpa)