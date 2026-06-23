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EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban in Brüssel

epa12996873 Taliban security officials stand guard during the Muslim holiday of Eid al-Adha in Kandahar, Afghanistan, 27 May 2026. Eid al-Adha, also known as the Feast of Sacrifice, coincides with the ...
Sicherheitskräfte der Taliban während des muslimischen Feiertags Eid al-Adha am 27. Mai 2026 in Kandahar, Afghanistan (Archivbild).Bild: keystone

EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban in Brüssel

23.06.2026, 16:1623.06.2026, 16:20

Vertreter der islamistischen Taliban sind erstmals seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan von der EU-Kommission zu Gesprächen in Brüssel empfangen worden. Bei dem Austausch auf «technischer Ebene» ging es um die Abschiebungen von Afghanen in ihre Heimat, wie ein Sprecher der Europäischen Kommission bestätigte. (sda/dpa)

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