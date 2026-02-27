Die terroristische Taliban verteidigt ihren Angriff auf Pakistan. Bild: keystone

Taliban droht mit weiteren Angriffen auf Pakistan

Der Sprecher der islamistischen Taliban hat die jüngsten Angriffe auf Pakistan verteidigt und im Falle weiterer pakistanischer Attacken auf Afghanistan mit weiterer Gewalt gedroht.

«Wenn sie den Krieg fortführen, haben wir die Kraft, die Einsätze weiterzuführen», sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, bei einer Pressekonferenz. Islamabad habe wiederholt Afghanistan unter Vorwänden angegriffen, dabei Zivilisten getötet und damit gegen internationales Recht verstossen.

Auf die Vorwürfe aus Islamabad, Kabul beherberge Terroristen der pakistanischen Taliban (TTP), sagte Mudschahid, die TTP seien «Pakistans internes Sicherheitsproblem, das schon seit Jahren besteht und nichts mit Afghanistan zu tun hat.» Bei den pakistanischen Luftschlägen am Morgen (Ortszeit) habe es erneut zivile Opfer gegeben. Es habe Verletzte gegeben, darunter Frauen und Kinder. 13 Sicherheitskräfte der Taliban seien getötet und weitere 22 verletzt worden.

Flugzeuge über Afghanistan

Von afghanischen Sicherheitskräften seien 19 Militärposten der Gegenseite eingenommen und dabei 55 pakistanische Soldaten getötet worden, berichtete der Sprecher. 13 Taliban-Kämpfer seien getötet worden, erklärte Mudschahid weiter. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig überprüfbar.

In der Nacht waren die Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan erneut eskaliert. Kabul hatte am Donnerstagabend mehrere pakistanische Posten im Grenzgebiet angegriffen. In der Nacht flog Islamabad daraufhin auch Luftangriffe auf Städte im Landesinneren Afghanistans. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif bezeichnete den Konflikt mit dem Nachbarland noch in der Nacht als «offenen Krieg». (sda/dpa)