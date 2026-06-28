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Manuel Adorni: Argentiniens Kabinettschef tritt nach Skandal zurück

Inauguration of El Quemado solar farm in Mendoza Inauguration and start-up of El Quemado solar farm, located in the department of Las Heras, Mendoza National and provincial authorities participated in ...
Gegen Adorni, der seit November das Amt des Kabinettschefs innehatte und vorher Regierungssprecher war, hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet.Bild: www.imago-images.de

Argentiniens Kabinettschef tritt nach Skandal zurück

28.06.2026, 03:4328.06.2026, 03:43

In Argentinien ist der Kabinettschef des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei nach monatelangen Vorwürfen wegen unrechtmässiger Bereicherung zurückgetreten.

«Man hat mich als Kriminellen und Korrupten behandelt, obwohl mir kein einziger Korruptionsvorfall zur Last gelegt werden kann», begründete Manuel Adorni seinen Rücktritt in einem Schreiben. Die Vorwürfe seien nur Lügen.

Gegen Adorni, der seit November das Amt des Kabinettschefs innehatte und vorher Regierungssprecher war, hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Immobilien für deutlich mehr Geld erworben zu haben, als er eigentlich haben sollte. Er war zuletzt erheblich unter Druck geraten. (sda/dpa)

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