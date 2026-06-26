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Kleinflugzeug fliegt in Citic Tower in Peking

Video: watson/Lucas Zollinger

Kleinflugzeug kracht in höchsten Wolkenkratzer von Peking

26.06.2026, 17:0626.06.2026, 17:13

In Chinas Hauptstadt Peking ist offenbar ein Kleinflugzeug gegen das höchste Gebäude der Stadt geprallt.

Wie Aufnahmen im Internet aus verschiedenen Perspektiven zeigten, flogen Wrackteile der Maschine vom Himmel, während an der Fassade des Citic Towers – auch als China Zun bekannt – ein sichtbares Loch zu erkennen war.

Wie es zu dem Vorfall am Freitagabend (Ortszeit) kam, war zunächst nicht bekannt. Unklar blieb auch, ob es mögliche Todesopfer oder Verletzte gab. In Chinas Staatsmedien waren zunächst keine Berichte zu finden. Auch eine offizielle Mitteilung der Behörden lag nicht vor. Online sperrte und löschte die Zensur Beiträge in Chinas sozialen Medien zu dem Vorfall.

Polizei sperrt Zugänge zu Wolkenkratzer

Auf einigen Fotos war an den Flugzeugwrackteilen die Registrierungsnummer B-12PP zu erkennen. Online zugängliche Flugdaten deuteten auf ein in China hergestelltes Leichtsport-Flugzeug vom Typ Sunward SA 60L Aurora hin.

Die Hongkonger «South China Morning Post» zitierte eine Augenzeugin, die sagte, kurz vor 18.00 Uhr (Ortszeit) aus dem Gebäude evakuiert worden zu sein. Vor Ort versammelten sich zahlreiche Schaulustige um den Wolkenkratzer.

In den umliegenden Strassen sperrten Dutzende teils bewaffnete Polizisten Strassen ab. Die Feuerwehr stand mit zahlreichen Löschfahrzeugen vor dem Zugang zum Tower. Journalisten wurden von Beamten aufgefordert, nicht zu fotografieren, und gebeten, das Gebiet zu verlassen.

Strenge Regeln für Flüge über Peking

Über Peking gilt für gewöhnlich eine Flugverbotszone. Die Behörden überwachen äusserst streng und schärften die Regelungen für das Fliegen von Drohnen und den Besitz solcher unlängst erst nach. Für Flüge wird eine Genehmigung benötigt.

Der China Zun ist mit fast 530 Metern das höchste Gebäude Pekings und gehört zu den höchsten der Welt. Er ist eines der Wahrzeichen der chinesischen Hauptstadt und steht neben der für ihre quadratische Architektur bekannten Zentrale des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. (sda/dpa)

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