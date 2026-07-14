freundlich20°
DE | FR
burger
International
USA

Tod von Lindsey Graham: Schwester Darline Graham Nordone wird Senatorin

Newly-appointed U.S. interim Senator Darline Graham Nordone speaks to media after being appointed to fill the vacancy created by the passing of her brother, U.S. Sen. Lindsey Graham, at the statehouse ...
Darline Graham Nordone ist die Schwester des verstorbenen Lindsey Graham.Bild: keystone

Tod von Lindsey Graham: Jetzt übernimmt die Schwester sein Amt

14.07.2026, 06:3214.07.2026, 06:32

Nach dem überraschenden Tod des einflussreichen US-Senators Lindsey Graham übernimmt dessen jüngere Schwester die Amtsgeschäfte. Der Gouverneur des US-Bundesstaates South Carolina, Henry McMaster, kündigte an, dass Darline Graham Nordone den Rest der Amtszeit übernehmen werde. Die «Washington Post» schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.

FILE - Sen. Lindsey Graham, R-S.C. speaks on Capitol Hill in Washington,, July 11, 2017, during a hearing of the Senate Armed Services committee. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File) Lindsey Graham
Lindsey Graham starb am Wochenende.Bild: keystone

Darline Graham Nordone sagte bei der Bekanntgabe, dass es ein grosses Privileg sei, einen Teil der wichtigen Arbeit ihres Bruders zu Ende führen zu dürfen. Die Amtszeit des gestorbenen Senators aus South Carolina endet im Januar 2027, bis dahin übernimmt also Darline Graham Nordone. Über die darauffolgende Amtsperiode für den Senatorenposten wird bei den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November abgestimmt.

Am Wochenende war der Trump-Verbündete Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Sein Büro hatte mitgeteilt, dass er an den Folgen einer Gefässerkrankung starb. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Analyse
Warum Trump auch den Senat verlieren kann
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Trump kündigt Rede an die Nation an
US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an seine Landsleute richten. Freitagfrüh um 3.00 Uhr Schweizer Zeit (Donnerstagabend 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) ist eine Rede an die Nation geplant, wie auf seinem Truth-Social-Account angekündigt wurde. Das ist einer der wichtigsten TV-Sendeplätze in den Vereinigten Staaten.
Zur Story