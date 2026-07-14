Inflation schwächt sich in den USA überraschend deutlich ab

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Haupttreiber für den Rückgang der Inflation waren die sinkenden Benzinpreise. Bild: keystone

In den USA hat sich der Inflationsdruck im Juni deutlicher abgeschwächt als erwartet. Grund dafür waren in erster Linie die rückläufigen Benzinpreise.

Im Juni lag die Jahresteuerung in den USA gemessen an der Entwicklung der Konsumentenpreise bei 3,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Mai waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich mit 4,2 Prozent noch um einiges deutlicher gestiegen.

In Ökonomenkreisen wurde zwar mit einem Rückgang der Inflationsrate gerechnet, allerdings nicht mit einem derart starken. Die Analysten hatten für den Juni im Durchschnitt mit einer Jahresteuerung von 3,8 Prozent gerechnet. (sda/awp/afp)