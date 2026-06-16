freundlich24°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Zahl potenzieller Organspender in Norwegen schiesst in Höhe

Wegen Mette-Marit: Zahl potenzieller Organspender in Norwegen schiesst in Höhe

16.06.2026, 20:0716.06.2026, 20:07

Die Zahl der potenziellen Organspender in Norwegen ist seit der Aufnahme von Kronprinzessin Mette-Marit (52) auf die Warteliste für eine Lungentransplantation massiv gestiegen. Das berichtet die norwegische Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf die Stiftung Organspende in dem Land.

FILE - Norway&#039;s Crown Princess Mette Marit smiles during a reception for Norwegian athletes who competed in the Milan Cortina Paralympics, in Oslo, Friday, April 10, 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpi ...
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.Bild: keystone

Am 5. Juni hatte der Palast in Oslo bekanntgegeben, dass Mette-Marit auf die Warteliste gesetzt wurde. Seitdem registrierten sich dem Bericht zufolge 12'000 Menschen als Organspender in dem Land. Das seien 180 Mal so viele oder beinahe 18'000 Prozent mehr, wie im Monat davor.

Mette-Marit ist unheilbar krank

Voraussetzung für die Aufnahme auf die Warteliste ist, dass ein Patient ohne eine neue Lunge nur noch etwa ein Jahr zu leben hätte. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, die das Gewebe des Organs vernarben lässt und die Atmung erschwert. Im Alltag benutzt die Frau von Kronprinz Haakon (52) inzwischen ein Sauerstoffgerät.

Laut der Stiftung Organspende warten in Norwegen derzeit etwa 600 Patientinnen und Patienten auf ein Spender-Organ. Die Warteliste für Lungentransplantationen ist nach Angaben des Lungenfacharztes Are Holm momentan relativ kurz.

In Norwegen gilt bei der Organspende grundsätzlich die Widerspruchslösung, das heisst, eine gestorbene Person wird automatisch zum Organspender oder zur Organspenderin, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Allerdings werden die Angehörigen stets mit in die Entscheidung einbezogen; diese können die Organentnahme ablehnen. (hkl/sda/dpa)

People-News
Trotz angekratzen Rufs: Tausende registrieren sich wegen Mette-Marit für Organspende
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8 Tote nach Absturz eines B-52-Bombers in Kalifornien – das ist bis jetzt bekannt
In Kalifornien ist ein B-52-Bomber des US-Militärs mit acht Crewmitgliedern an Bord kurz nach dem Start abgestürzt. Keiner der Insassen überlebte den Crash. Das ist bis jetzt bekannt.
Am Montagabend (Schweizer Zeit) ist ein Bomber vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord beim Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien abgestürzt. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen eine riesige Rauchsäule am Unglücksort. Es handle sich um «eine schreckliche Tragödie, bei der wir acht grossartige Amerikaner verloren haben», sagte Colonel James Hayes bei einer Pressekonferenz.
Zur Story