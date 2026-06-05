Mette-Marit auf Warteliste für Lungentransplantation – Høiby beantragt Freilassung

Am Donnerstag war Kronprinzessin Mette-Marit kurzfristig mit ihrer Familie im Spital. Jetzt bestätigt der norwegische Palast, dass die Lungentransplantation näher rückt.

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Der norwegische Palast hat laut der norwegischen Zeitung «VG» eine Mitteilung zum gesundheitlichen Zustand von Kronprinzessin Mette-Marit veröffentlicht. Darin heisst es: «Aufgrund ihrer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung und nach eingehenden Gesundheitsuntersuchungen wurde Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit auf die Liste für eine Lungentransplantation gesetzt.»

Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose. Ihr Zustand habe sich verschlechtert, sagte der beratende Lungenspezialist Are Holm vom Rikshospitalet laut Mitteilung. Deshalb stehe sie nach einer umfassenden Untersuchung nun auf der Warteliste. Der Zustand ist ernst: Denn ausserdem hiess es, dass die 52-Jährige keine offiziellen Aufgaben mehr wahrnehmen könne, bis sie eine neue Lunge erhalten habe. An diesem Freitag soll es eine Pressekonferenz dazu geben.

Die Familie steht Mette-Marit bei. Vor einigen Tagen kam ihre Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra, zurück nach Norwegen. Die geplante Silberhochzeit von Kronprinz Haakon und Mette-Marit im August wurde verschoben.

Gemäss norwegischen Medien hat auch der in Haft sitzende Sohn Marius Borg Høiby einen Antrag auf Freilassung gestellt, damit er seiner Mutter beistehen kann. Er wartet derzeit im Gefängnis auf sein Urteil, das am 15. Juni verkündet werden soll.

(t-online/vro)