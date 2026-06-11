meist klar13°
DE | FR
burger
International
People-News

Mette-Marit braucht neue Lunge: Tausende registrieren sich für Spende

FILE - Norway&#039;s Crown Princess Mette Marit smiles during a reception for Norwegian athletes who competed in the Milan Cortina Paralympics, in Oslo, Friday, April 10, 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpi ...
Mette-Marit zeigt sich zuletzt öffentlich Sauerstoffgerät.Bild: keystone
People-News

Trotz angekratzen Rufs: Tausende registrieren sich wegen Mette-Marit für Organspende

Mette-Marit, die Kronprinzessin Norwegens leidet an einer unheilbaren Lungekrankheit. Die 52-Jährige braucht eher früher als später ein neues Organ. Die Solidarität in Norwegen ist trotz ihres angekratzten Rufs gross.
11.06.2026, 04:3611.06.2026, 04:42

Die Gattin von Norwegens Kronprinz Haakon leidet an einer Lungenfibrose, einer unheilbaren Krankheit, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt und sich verhärtet. Die Sauerstoffzufuhr wird dadurch verringert, was das Atmen erschwert. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Mette-Marits Symptome verschlimmert haben und sie eine Organtransplantation braucht.

Das Bekanntwerden dieses Umstands sorgte nun für grosse Solidarität in Norwegen. Die Anmeldezahlen für eine Organspende bei der zuständigen Stiftung des Landes explodierten förmlich: Laut dem norwegischen TV-Sender «NRK» liessen sich innert weniger Tage mehr als 6000 Personen als Spenderin oder Spender eintragen. Für gewöhnlich betragen die täglichen Neuregistrierungen lediglich etwa 70.

Mette-Marit ist derzeit auf der Warteliste für ein neues Organ. Als Voraussetzung dafür gilt, dass Ärzte einer betroffenen Person weniger als ein Jahr bis zum Tod prognostizieren, wenn diese nicht ein Transplantation bekommt. Derzeit warten in Norwegen etwa 600 Menschen auf eine neue Lunge, die Wartezeiten gelten als relativ kurz. Die Solidaritätswelle mit Mette-Marit könnte also auch zahlreichen weiteren Patientinnen und Patienten zugutekommen.

Die norwegische Kronprinzessin ist im Land nicht unumstritten, besonders seit bekannt wurde, dass die 52-Jährige ein vertrautes Verhältnis zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gepflegt und öffentlich darüber gelogen hatte. Dazu kommen die Negativschlagzeilen um ihren Sohn Marius Hoiby, dem ebenfalls Sexualstraftaten und Drogendelikte vorgeworfen werden. Er soll mehrere Frauen vergewaltigt und heimlich gefilmt haben, der Prozess gegen ihn läuft. Ein Urteil wird in Kürze erwartet. (con)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
7
EU beginnt über Beitritt von Ukraine und Moldau zu verhandeln
Die EU wird am Montag die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beginnen. Wie die derzeitige zyprische Ratspräsidentschaft mitteilte, haben die Mitgliedstaaten nach dem Ende der ungarischen Blockade einen gemeinsamen Standpunkt zum ersten Verhandlungsabschnitt vereinbart und damit die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen.
Zur Story