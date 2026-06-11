Mette-Marit zeigt sich zuletzt öffentlich Sauerstoffgerät. Bild: keystone

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Trotz angekratzen Rufs: Tausende registrieren sich wegen Mette-Marit für Organspende

Mette-Marit, die Kronprinzessin Norwegens leidet an einer unheilbaren Lungekrankheit. Die 52-Jährige braucht eher früher als später ein neues Organ. Die Solidarität in Norwegen ist trotz ihres angekratzten Rufs gross.

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Die Gattin von Norwegens Kronprinz Haakon leidet an einer Lungenfibrose, einer unheilbaren Krankheit, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt und sich verhärtet. Die Sauerstoffzufuhr wird dadurch verringert, was das Atmen erschwert. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Mette-Marits Symptome verschlimmert haben und sie eine Organtransplantation braucht.

Das Bekanntwerden dieses Umstands sorgte nun für grosse Solidarität in Norwegen. Die Anmeldezahlen für eine Organspende bei der zuständigen Stiftung des Landes explodierten förmlich: Laut dem norwegischen TV-Sender «NRK» liessen sich innert weniger Tage mehr als 6000 Personen als Spenderin oder Spender eintragen. Für gewöhnlich betragen die täglichen Neuregistrierungen lediglich etwa 70.

Mette-Marit ist derzeit auf der Warteliste für ein neues Organ. Als Voraussetzung dafür gilt, dass Ärzte einer betroffenen Person weniger als ein Jahr bis zum Tod prognostizieren, wenn diese nicht ein Transplantation bekommt. Derzeit warten in Norwegen etwa 600 Menschen auf eine neue Lunge, die Wartezeiten gelten als relativ kurz. Die Solidaritätswelle mit Mette-Marit könnte also auch zahlreichen weiteren Patientinnen und Patienten zugutekommen.

Die norwegische Kronprinzessin ist im Land nicht unumstritten, besonders seit bekannt wurde, dass die 52-Jährige ein vertrautes Verhältnis zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gepflegt und öffentlich darüber gelogen hatte. Dazu kommen die Negativschlagzeilen um ihren Sohn Marius Hoiby, dem ebenfalls Sexualstraftaten und Drogendelikte vorgeworfen werden. Er soll mehrere Frauen vergewaltigt und heimlich gefilmt haben, der Prozess gegen ihn läuft. Ein Urteil wird in Kürze erwartet. (con)