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Kronprinz Haakon sagt Termin wegen Mette-Marits Krankheit ab

epa12995328 Norway&#039;s Crown Prince Haakon (L) meets the press and answered questions about, among other things, Crown Princess Mette-Marit&#039;s health and questions about her contact with Jeffer ...
Der norwegische Kronprinz Haakon.Bild: keystone
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Kronprinz Haakon sagt Termin wegen Mette-Marits Krankheit ab

Norwegens Kronprinz Haakon (52) hat aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) ein Treffen mit der Regierung abgesagt. Das bestätigte der norwegische Hof der Zeitung «Aftenposten».
12.06.2026, 15:0712.06.2026, 15:07

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, die das Gewebe des Organs vernarben lässt und die Atmung erschwert. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen ist. Ihr Zustand habe sich im Laufe des vergangenen halben Jahres deutlich verschlechtert, sagte Mette-Marits Arzt.

Demnach wird Haakon sein Programm künftig anpassen, «um in dieser Phase mehr Zeit mit der Kronprinzessin zu verbringen».

Die Krankheit hat dem Hof zufolge Konsequenzen für die gesamte Kronprinzenfamilie. So werde das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August seine silberne Hochzeit feiern. Der Kronprinz werde auch nicht an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares am 13. Juni teilnehmen, hiess es in einer Mitteilung des Königshauses.

Mette-Marits Tochter bricht Auslandssemester ab

Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn «die Situation es erfordere».

Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, sitzt derzeit in Erwartung seines Urteils in einem international beachteten Prozess in Untersuchungshaft. Er ist in 40 Punkten angeklagt, darunter wegen Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Wegen der schweren Krankheit seiner Mutter hatte er die Entlassung aus der U-Haft beantragt. Der Antrag wurde jedoch letztlich abgelehnt. (sda/dpa)

Urteil gegen Marius Borg Høiby wird im Juni verkündet
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