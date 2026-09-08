Grösste humanitäre Krise weltweit

freundlich16°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Sudan: Gesundheitssystem steht gemäss Ärzte ohne Grenzen vor Kollaps

FILE - Medical staff with the International Committee of the Red Cross (ICRC) and South Sudan Red Cross, move a wounded patient to an ambulance in Akobo, South Sudan, May 24, 2025. (AP Photo/Joseph Fa ...
Weil internationale Hilfsgelder, insbesondere aus den USA, ausbleiben, steht das Gesundheitssystem Sudans vor dem Kollaps.Bild: keystone

Ärzte ohne Grenzen: Sudans Gesundheitssystem steht vor Zusammenbruch

08.09.2026, 06:3408.09.2026, 06:34

Das Gesundheitssystem im Bürgerkriegsland Sudan steht nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) vor dem Zusammenbruch. Aufgrund der Kürzungen von Hilfsgeldern für das afrikanische Land müssten im ganzen Land Kliniken und Ambulanzen schliessen, warnte die Organisation und appellierte anlässlich der UN-Generalversammlung an die Staats- und Regierungschefs, die Finanzierung der notwendigen Gesundheitsversorgung im Sudan sicherzustellen. Der 2,87 Milliarden US-Dollar umfassende UN-Hilfsplan sei lediglich zu 41 Prozent finanziert.

«Der Krieg treibt die Bedarfe im Sudan in die Höhe, und gleichzeitig schränken Mittelkürzungen die mögliche Hilfe ein», sagte Muhammad Ibrahim, MSF-Landeskoordinator im Sudan. «Unsere Arbeit wird privat finanziert. Doch wenn die Mittel für andere Gesundheitsdienste wegfallen, schliessen Kliniken, Patientinnen und Patienten haben weniger Anlaufstellen, und der Druck verlagert sich auf die verbleibenden Einrichtungen, darunter auch unsere.»

So sei in Tawila in Nord-Darfur die Versorgungslage von bis zu 600'000 Vertriebenen kritisch. Ärzte ohne Grenzen betreibe das einzige Krankenhaus mit 200 Betten in der Region und sei die einzige Organisation, die in der Lage sei, gross angelegte Massnahmen zur Bekämpfung von Epidemien zu ergreifen. Die Zahl der Malaria- und Mangelernährungsfälle steige aber bereits jetzt, noch vor dem Höhepunkt der Regenzeit.

Grösste humanitäre Krise weltweit

Im Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen den Regierungstruppen von de facto-Staatschef Abdel-Fattah al-Burhan und der Miliz RSF von Mohamed Hamdan Daglo. Menschenrechtsgruppen werfen beiden Konfliktparteien Verbrechen an Zivilisten vor. Insbesondere der RSF werden systematische sexuelle Gewalt und Massaker insbesondere an nicht-arabischen Bevölkerungsgruppen in der Region Darfur vorgeworfen. Nach UN-Angaben hat der Konflikt zur grössten humanitären Krise weltweit geführt. Mehr als elf Millionen Menschen wurden innerhalb des Sudans vertrieben oder flohen in die Nachbarstaaten.

Ein UN-Expertenbericht kommt zu dem Schluss, dass auch ausländische Unterstützung durch Waffenlieferungen und Söldner den Konflikt befeuern. Dabei werden insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate genannt. (sda/dpa)

«Wir haben Alarmstufe Rot»: UN-Hochkommissar warnt vor neuer Katastrophe im Sudan
«Wir haben Alarmstufe Rot»: UN-Hochkommissar warnt vor neuer Katastrophe im Sudan
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Massenproteste im Sudan: Präsident al-Baschir verhaftet
1 / 14
Massenproteste im Sudan: Präsident al-Baschir verhaftet
Ein Bild steht für den Widerstand gegen Langzeit-Diktator Omar al-Baschir. Die 22-jährige Alaa Salah peitscht die Demonstranten an.
quelle: lana haroun/@lana_hago
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist gerade im Sudan los – erklärt in 90 Sekunden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wagenknecht weist Vorwurf zurück, Steigbügelhalterin der AfD zu sein
Macht das BSW Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten? Die Journalistin Melanie Amann ist sich sicher, dass die Wagenknecht-Partei sich in dieser Frage festgelegt hat.
Markus Lanz wollte am Montagabend mit seinen Gästen ausloten, wie es in Sachsen-Anhalt nach dem Erdrutschsieg der Alternative für Deutschland weitergehen und welche Rolle das Bündnis Sahra Wagenknecht dabei spielen könnte.
Zur Story