Die gefundenen Goldbarren wiegen je ein Kilogramm. Bild: Facebook/Lokale Politie Dendermonde

Bauarbeiter entdecken Gold im Millionenwert in Belgien

Im belgischen Dendermonde ist ein Goldschatz im Wert von mehreren Millionen Euro aufgetaucht. Wie das Gold dorthin kam, ist noch nicht geklärt.

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Bauarbeiter haben in Belgien bei Renovierungsarbeiten bei einer Wohltätigkeitsorganisation Gold im Millionenwert entdeckt. Die Arbeiter stiessen auf 49 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils einem Kilo sowie auf eine beträchtliche Anzahl von Goldmünzen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Die Bauarbeiten für die Verlegung von Abwasserleitungen fanden in der Stadt Dendermonde in Ostflandern statt. Das Gold soll laut dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT einen Wert von rund 9 Millionen Euro (etwa 8,47 Mio. Franken) haben. Unklar ist bislang, wie und warum das Gold unter die Erde gelangte, und wer der rechtmässige Eigentümer ist.

Der gesamte Fund. Bild: Facebook/Lokale Politie Dendermonde

Man habe das Gold an die Bundesbehörden übergeben, damit es in einem Hochsicherheitstresor gelagert werde, teilte die örtliche Polizei in einem Beitrag auf Facebook nach dem Fund am Dienstag mit. Die Behörde bat die Öffentlichkeit darum, den Fundort nicht aufzusuchen – etwa in der Hoffnung, dort weiteres Gold zu finden.

Grundstück gehörte wohlhabender Brauereifamilie

Der ehemalige Bürgermeister von Dendermonde und Historiker Piet Buyse sagte dem Sender VRT, dass das Grundstück einer wohlhabenden Brauereifamilie gehört hatte. Die Familie habe es der Kirche überlassen – unter der Bedingung, dass es für wohltätige Zwecke genutzt werde. (sda/dpa)