recht sonnig34°
DE | FR
burger
International
Gold

Belgien: Bauarbeiter entdecken in Dendermonde Gold im Millionenwert

https://www.facebook.com/LokalePolitieDendermonde/posts/pfbid0UPxEGwtuuBhKtEZ6HS3qTqRDLZLdcw73WBosAkjj8HfRUGaZ34kbMvjLe8y98KSDl Gold Goldfund Bauarbeiten Dendermonde Belgien 13. August 2026
Die gefundenen Goldbarren wiegen je ein Kilogramm.Bild: Facebook/Lokale Politie Dendermonde

Bauarbeiter entdecken Gold im Millionenwert in Belgien

Im belgischen Dendermonde ist ein Goldschatz im Wert von mehreren Millionen Euro aufgetaucht. Wie das Gold dorthin kam, ist noch nicht geklärt.
15.08.2026, 14:4215.08.2026, 14:42

Bauarbeiter haben in Belgien bei Renovierungsarbeiten bei einer Wohltätigkeitsorganisation Gold im Millionenwert entdeckt. Die Arbeiter stiessen auf 49 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils einem Kilo sowie auf eine beträchtliche Anzahl von Goldmünzen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Die Bauarbeiten für die Verlegung von Abwasserleitungen fanden in der Stadt Dendermonde in Ostflandern statt. Das Gold soll laut dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT einen Wert von rund 9 Millionen Euro (etwa 8,47 Mio. Franken) haben. Unklar ist bislang, wie und warum das Gold unter die Erde gelangte, und wer der rechtmässige Eigentümer ist.

https://www.facebook.com/LokalePolitieDendermonde/posts/pfbid0UPxEGwtuuBhKtEZ6HS3qTqRDLZLdcw73WBosAkjj8HfRUGaZ34kbMvjLe8y98KSDl Gold Goldfund Bauarbeiten Dendermonde Belgien 13. August 2026
Der gesamte Fund.Bild: Facebook/Lokale Politie Dendermonde

Man habe das Gold an die Bundesbehörden übergeben, damit es in einem Hochsicherheitstresor gelagert werde, teilte die örtliche Polizei in einem Beitrag auf Facebook nach dem Fund am Dienstag mit. Die Behörde bat die Öffentlichkeit darum, den Fundort nicht aufzusuchen – etwa in der Hoffnung, dort weiteres Gold zu finden.

Grundstück gehörte wohlhabender Brauereifamilie

Der ehemalige Bürgermeister von Dendermonde und Historiker Piet Buyse sagte dem Sender VRT, dass das Grundstück einer wohlhabenden Brauereifamilie gehört hatte. Die Familie habe es der Kirche überlassen – unter der Bedingung, dass es für wohltätige Zwecke genutzt werde. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Römische Prachtanlage mit Mosaiken und Fresken in Rom entdeckt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Archäologen entdecken bei Grabung in Zürich eine alte Tramlinie
1 / 5
Archäologen entdecken bei Grabung in Zürich eine alte Tramlinie
Münsterbrücke mit Rösslitram vom Limmatquai aus. (Foto Breitinger am 13. März 1898, Repro Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungeahnte Funde in der Tiefe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Ich habe ihn erschossen und er starb»: Luigi Mangione bekennt sich nun doch schuldig
Luigi Mangione hat sich im Fall des getöteten Vorstandschefs des Krankenversicherers United Healthcare laut US-Medien schuldig bekannt.
«Ich habe Herrn Thompson in Manhattan erschossen, und er starb», sagte Mangione bei einer Anhörung in New York, wie die Tageszeitung «USA Today» sowie die US-Sender NPR und MS NOW berichten. In dem Bundesverfahren wird ihm laut Gerichtsdokumenten unter anderem Stalking mit Todesfolge vorgeworfen. Bisher hatte der 28-Jährige auf nicht schuldig plädiert.
Zur Story