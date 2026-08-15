Playboy-Gründer Hugh Hefner rief wegen Jeffrey Epstein mehrmals das FBI an
Im Jahr 2005 wandte sich Audra Lynn Christiansen, bekannt als Miss Oktober 2003, an den Playboy-Gründer Hugh Hefner. Sie lebte damals in seiner Villa in Beverly Hills und vertraute ihm an, dass sie von Jeffrey Epstein vergewaltigt und an einen seiner reichen Bekannten weitergereicht worden sei.
Wie die «New York Post» nun berichtet, rief der Magazinverleger daraufhin mehrfach beim FBI an, um die Vorwürfe gegen den Finanzier zu melden. Doch die Behörde reagierte nicht. Christiansen wurde erst im Oktober 2020 kontaktiert, 15 Jahre später und nach Epsteins Tod. Dieser Vorgang ist nun Teil einer Klage von 32 Epstein-Opfern gegen die Vereinigten Staaten.
Christiansen, die heute 46 Jahre alt ist und einem breiteren Publikum durch die Reality-Serie «The Girls Next Door» bekannt wurde, hatte sich damals bewusst an Hefner gewandt. Sie war überzeugt, dass er die nötigen Verbindungen zur Strafverfolgung und den nötigen Einfluss besass, damit ihre Aussagen ernst genommen würden. Laut der Klageschrift rief Hefner «mehrere Male» beim FBI an, um Epstein zu melden.
FBI wehrt sich: «Nicht verpflichtet, jeder Beschwerde nachzugehen»
Neben der Vergewaltigung schilderte Christiansen dem Playboy-Gründer auch, dass sie an den Kasinomilliardär Stanley Ho weitergereicht worden sei. Ho, der 2020 starb, galt als einer der vermögendsten Männer Hongkongs. Christiansen gab beim FBI an, ihre Agenten hätten sie mit Epstein bekannt gemacht. Dieser habe sie nach dem Erscheinen ihrer Playboy-Ausgabe treffen wollen.
Die Klage ist Teil eines Verfahrens vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida. Die Opfer werfen dem FBI vor, trotz zahlreicher Hinweise über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg nicht angemessen gegen Epstein vorgegangen zu sein. Die Behörde hatte im Juni versucht, die Klage abweisen zu lassen, mit dem Argument, sie sei «nicht verpflichtet, jeder Beschwerde nachzugehen». Das Verfahren läuft noch.
Jordan Merson, Anwalt der Klägerinnen, äusserte sich im Gespräch mit der «New York Post» deutlich:
Die geänderte Klageschrift, auf der die neuen Details beruhen, war im Mai eingereicht worden. Erstmals berichtet hatte darüber die Journalistin Julie Brown auf ihrer Substack-Seite.
- Trotz Verwicklung in Epstein-Skandal: Andrew soll royales Begräbnis erhalten
- Epstein-Blockade? New Mexico verklagt US-Justizministerium
- Journalisten gewinnen Preis für Epstein-Berichterstattung – Trump muss zusehen
- «Total vermasselt»: Vance räumt Fehler bei Epstein-Akten ein
- «Was wusstet ihr?»: Protestaktion wegen Epstein-Skandal im Buckingham-Palast
- Epstein-Eklat: Wie Trump und Vance im Weissen Haus in Panik gerieten
Verwendete Quellen: