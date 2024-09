Hotels auf Kreta wegen Brand evakuiert – starke Rauchentwicklung

Grosse Waldbrände in Griechenland – das müssen Feriengäste wissen

Wie der Brand ausbrach, blieb zunächst unklar. Der Zivilschutz warnt immer wieder, dass die Brandgefahr in Griechenland – trotz einiger starker Regenfälle – bis Ende Oktober weiterhin anhalten werde. (sda/dpa)

Der örtliche Sender des griechischen Rundfunks (ERT-Chania) berichtete, es brenne vor allem vertrocknetes Gras, die Rauchbildung sei aber sehr stark. Die Evakuierung der Hotels sei vorbeugend angeordnet worden, berichtete der Sender weiter und zeigte Videos und Fotos von Touristen, die die Hotels verliessen, um in Sicherheit gebracht zu werden. Auch das Portal zarpanews.gr zeigt Videos.

Wegen eines Brandes in der Region des beliebten Ferienortes Platanias im Westen Kretas mussten am Mittwoch zahlreiche Touristen aus Hotelanlagen evakuiert werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind Löschhubschrauber sowie starke Einheiten im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

