Grosse Waldbrände in Griechenland – das müssen Feriengäste wissen

In Griechenland wüten momentan mehrere grosse Wald- und Buschbrände. Was Urlauberinnen und Urlauber jetzt wissen müssen.

Urlauberinnen, aufgepasst! In Griechenland wüten momentan viele Wald- und Buschbrände. Bild: Shutterstock

Anfang Juli beginnen in Teilen der Schweiz bereits die Sommerferien. Bei Herr und Frau Schweizer ein beliebtes Reiseziel ist seit jeher Griechenland.

Wer allerdings eine Reise in die Hellenische Republik geplant hat, sollte aufpassen. Momentan wüten dort nämlich mehrere grosse Wald- und Buschbrände.

Gemäss der deutschen Presseagentur DPA sind es rund 50 Brände im ganzen Land, vor allem die bei Urlauberinnen und Urlauber beliebten Inseln Kos, Chios und Kreta seien betroffen. Die meisten seien allerdings bereits wieder unter Kontrolle gebracht.

Warnungen wegen hoher Waldbrandgefahr

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis warnte bereits zu Beginn der Woche: «Die gefährlichste Zeit liegt noch vor uns.»

Auch der griechische Zivilschutz warnte am Dienstag vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr im Osten Kretas, im Norden der Halbinsel Peloponnes und in Mittelgriecheland.

Wer also Ferien dort geplant hat, sollte ein Auge auf die Waldbrände haben. Eine Möglichkeit ist die «Fire Information for Resource Management System (FIRMS)»-Karte der NASA. Dort führt die US-Weltraumbehörde alle Daten zu Bränden auf. Auch der örtliche Zivilschutz führt eine Übersicht zu allen Bränden auf seiner Webseite auf, diese ist allerdings in Griechisch. (ome)