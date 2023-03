Wissenschaftler wollen Kopf eines seltenen Hais zurück

Nach dem Fund eines seltenen Hais an einer Küste in Südengland ist ein Interessenkonflikt um die Überbleibsel des Tieres entbrannt. Kurz nachdem der Kadaver des Schildzahnhais am Wochenende an einem Strand der Grafschaft Hampshire angespült worden war, beraubten mutmasslich Trophäenjäger ihn seines Kopfes sowie seiner Rückenflosse, wie die Zeitung «Telegraph» berichtete. Anwohner hatten den knapp zwei Meter langen Hai am Samstagmorgen entdeckt, viele Bilder kursierten in den sozialen Medien.

Da Schildzahnhaie zu den bedrohten Arten zählen, sind Wissenschaftler daran interessiert, die fehlenden Körperteile zu untersuchen, um Rückschlüsse auf die ungewöhnliche Reise des Hais ziehen zu können. Der britische TV-Moderator Dan Snow schaltete sich auf Twitter in die Debatte ein. «Wenn Sie den Kopf mitgenommen haben, melden Sie sich bitte, lassen Sie die Wissenschaftler einen Blick darauf werfen und dann können Sie ihn behalten», schrieb er.

Dem Shark Trust zufolge könnte eine Autopsie Auskunft darüber geben, wie der Hai nach Hampshire gelangte. «Es ist faszinierend und relevant, Daten über diese Vagabunden zu sammeln, um ihre Verbreitung im Laufe der Zeit nachzuverfolgen», teilte die Stiftung mit.

Üblicherweise treiben sich Schildzahnhaie nicht an der Südküste Englands herum, sondern unter anderem in der Biskaya – einer Atlantik-Bucht vor Westfrankreich und Nordspanien – sowie im Mittelmeer. Dem «Telegraph» zufolge hat sich der Bestand der Art in europäischen Gewässern in den vergangenen 60 Jahren um rund 80 Prozent verringert, vorwiegend aufgrund von Überfischung. Die Zoological Society of London will nun zunächst den restlichen Kadaver untersuchen.

