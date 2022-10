Klimaaktivisten verschmieren Van Goghs Sonnenblumen mit Tomatensuppe

Nachdem sie das Kunstwerk beschmiert hatten, riefen sie: «Was ist wertvoller, Kunst oder Leben? Ist Kunst mehr wert als Essen? Mehr als Gerechtigkeit? Was kümmert euch mehr: der Schutz eines Gemäldes oder der Schutz unseres Planeten?»

Danach schmierten sie sich Klebstoff auf die Handflächen und klebten sich an der Wand fest.

Tumult im Raum 43 der National Gallery in London heute Morgen: Kurz nach 11 Uhr kippen zwei junge Anhängerinnen der Klimaprotestgruppe «Just stop oil» eine Büchse mit Dosensuppe über Van Goghs «Sonnenblumen».

Truss entlässt britischen Finanzminister Kwarteng

Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen. Das bestätigte der geschasste Schatzkanzler am Freitag per Twitter. Truss wollte noch am Nachmittag vor die Presse treten.