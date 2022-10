Sechs Klima-Aktivisten blockieren Verkehr in Bern – LKW fährt trotzdem weiter

Bei der Blockade in Bern handelte es sich um die fünfte Aktion der Protestbewegung innerhalb einer Woche. Für besonderes Aufsehen sorgte am Samstag die Blockade der Zürcher Hardbrücke . (cma/sda)

Sie wurden für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht. Die Polizei prüft nun, welche Straftatbestände im Raum stehen könnten. Laut Renovate Switzerland dauerte die Aktion eine halbe Stunde. Unter den Aktivistinnen war laut Rennovate Switzerland auch die Professorin Julia Steinberger. Sie doziert an der Uni Lausanne ökologische Ökonomie.

Die Aktivisten blockierten ab 08.40 Uhr die Ausfahrt des unterirdischen Kreisverkehrs Richtung Ittigen, wie Magdalena Rast von der Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagte. Drei Personen hätten sich am Boden angeklebt. Die Polizei habe alle Aktivisten unverletzt von der Strasse lösen können.

Sechs Klima-Aktivisten haben am Dienstagmorgen kurzzeitig den Verkehr in Bern-Wankdorf blockiert. Sie setzten sich auf eine Strasse und verursachten damit erhebliche Rückstaus auf der Autobahn.

Das kantonale Baurekursgericht hat einen Rekurs gegen die vom Energiekonzern Axpo geplante Anlage gutgeheissen.

Der Energiekonzern Axpo hat vor dem Baurekursgericht des Kantons Zürich eine Niederlage erlitten. Anwohner hatten gegen die von der Axpo geplante Wasserstoffproduktionsanlage in Glattfelden erfolgreich Rekurs eingelegt. Nun muss das Unternehmen per sofort das Projekt stoppen, wie es am Montag mitteilte.