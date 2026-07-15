wechselnd bewölkt27°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

UK: Keir Starmers letzte Rede im britischen Parlament

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street to attend Prime Minister&#039;s Questions at the House of Commons in London, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thomas Krych) Brita ...
Wird voraussichtlich am Montag durch seinen potenziellen Nachfolger Andy Burnham als Premierminister abgelöst – Sir Keir StarmerBild: keystone

«I love you, goodbye» – Starmer spricht zum letzten Mal im britischen Parlament

15.07.2026, 15:0215.07.2026, 15:02

Warme Worte zum Abschied, Witze über die Rechtspopulisten und viel Fussball: Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer hat eine sehr harmonische – und deshalb aussergewöhnliche – letzte Fragestunde im Parlament erlebt.

Im House of Commons, in dem sich die Parteivertreter gegenseitig meist scharf kritisieren, sagte der 63-Jährige: «Dies ist das Ende meines politischen Weges.» Er übergebe das Land in einem besseren Zustand.

Am Schluss der etwa 50-minütigen Fragerunde beendete der Premier seine knappe Abschiedsrede mit brüchiger Stimme und dem Satz: «An meine Frau und meine Kinder: Ich liebe euch. Goodbye.»

Starmer wird an diesem Freitag aller Voraussicht nach von Andy Burnham als Vorsitzender der regierenden Labour-Partei abgelöst. Am kommenden Montag folgt dann die Übergabe des Amts des Regierungschefs. Seinen Nachfolger werde er «mit voller Überzeugung unterstützen», sagte Starmer, der gelöst und gut gelaunt wirkte.

Andy Burnham, front left, is sworn-in as an MP in the House of Common in London, England, Germany, Monday, June 22, 2026. (House of Commons via AP) Britain Politics
Andi Burnham bei seiner Vereidigung als Parlamentsmitglied.Bild: keystone

Alle wollen den WM-Titel

Im Parlament wurde Starmer für seine Verdienste gewürdigt. Auch Oppositionsführerin Kemi Badenoch fand nette Worte für den Premier – wenn auch verbunden mit der einen oder anderen Spitze. «Ich erinnere mich noch daran, als ich diesen Job angefangen habe. Der Premierminister war damals sehr hilfsbereit und meinte, ich würde das Jahr nicht überstehen. Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann …», sagte Badenoch. Starmer lächelte.

Gleich mehrere Abgeordnete sprachen das Halbfinalspiel der Engländer bei der Fussball-WM am Abend in den USA gegen Argentinien an. Einig waren sich alle: Die Three Lions sollen am Sonntag den Titel gewinnen. Starmer erinnerte augenzwinkernd an die ausserordentlich gute Siegstatistik der englischen Nationalmannschaft während seiner Amtszeit.

Zur Sprache kam auch immer wieder die Nachwahl im Bezirk Clacton, bei der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage nach einem politischen Manöver antritt, um sich wieder ins Parlament wählen zu lassen. Weil alle grösseren Parteien sich weigern, Kandidaten aufzustellen, könnte sein grösster Konkurrent ein Komiker werden: Count Binface, auf Deutsch etwa «Graf Mülltonnengesicht» alias Jon Harvey. Ein Abgeordneter sagte, einer der Kandidaten habe nur Ideen für die Mülltonne – und der andere sei Count Binface. (nil/sda/dpa)

Mehr aus dem Vereinigten Königreich:

Grossbritannien: Nur dieser Mülleimer will gegen Nigel Farage antreten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
1 / 20
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

Linda Noskova stürmt in den Halbfinal.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frankreich feiert Nationalfeiertag mit grösster Militärparade seiner Geschichte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehr als 2000 Ebola-Fälle im Kongo bestätigt
In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits mehr als 2000 Menschen nachweislich an Ebola erkrankt. Das Informationsministerium des zentralafrikanischen Landes teilte mit, die Zahl der bestätigten Fälle betrage aktuell 2011, darunter 754 Todesfälle. Derzeit würden 753 Patientinnen und Patienten in Kliniken und Isolationszentren behandelt.
Zur Story