bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Medien: Burnham schrieb mehrere Nachrichten an Fake-Trump-Beraterin

Medien: Burnham schrieb mehrere Nachrichten an Fake-Trump-Beraterin

Der britische Premierminister Andy Burnham soll nach Angaben mehrerer Medien Nachrichten mit einer Person ausgetauscht haben, die sich als Stabschefin von US-Präsident Donald Trump ausgab.
17.08.2026, 13:3017.08.2026, 13:30

Vier Beamte bestätigten «Politico» demnach, Burnham habe mit jemandem geschrieben, der behauptet habe, Susie Wiles zu sein, bevor er misstrauisch geworden sei. Die britische Regierung bestätigte die Kommunikation nicht.

Britain&#039;s Prime Minister Andy Burnham speaks to the media after chairing a COBR meeting at Downing Street on the UK&#039;s ongoing response to extreme heat, wildfires and drought in London, Wedne ...
Der neue britische Premier Andy Burnham.Bild: keystone

«Wir äussern uns nicht zu Fragen der nationalen Sicherheit», hiess es aus der Downing Street. Eine mit dem Fall vertraute Person sagte «Politico», es habe sich um «wenige Nachrichten» gehandelt, die «unbedeutsam» gewesen seien.

Britische Botschaft wandte sich ans Weisse Haus

Die britische Botschaft in Washington sei aber so besorgt über den Vorfall gewesen, dass sie ihn beim Weissen Haus angesprochen habe. Auch die «Financial Times» berichtete unter Bezug auf Quellen über den Fall.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das FBI den Berichten zufolge Ermittlungen eingeleitet, nachdem Senatoren, Gouverneure und US-Geschäftsleute Nachrichten und Anrufe von einer Person erhalten hatten, die sich als Trumps Stabschefin ausgegeben hatte.

Wiles ist als Stabschefin dafür verantwortlich, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Grossbritannien:

«Hetzkampagne»: Vorwürfe und Trauer nach Tod von Cambridge-Professor Jason Arday
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben
Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere («Scream 4 und 6», «Heroes» und «Nashville»), ist im Alter von 36 Jahren gestorben.
Das berichteten die Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht bekannt.
Zur Story