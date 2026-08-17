Medien: Burnham schrieb mehrere Nachrichten an Fake-Trump-Beraterin

Der britische Premierminister Andy Burnham soll nach Angaben mehrerer Medien Nachrichten mit einer Person ausgetauscht haben, die sich als Stabschefin von US-Präsident Donald Trump ausgab.

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Vier Beamte bestätigten «Politico» demnach, Burnham habe mit jemandem geschrieben, der behauptet habe, Susie Wiles zu sein, bevor er misstrauisch geworden sei. Die britische Regierung bestätigte die Kommunikation nicht.

Der neue britische Premier Andy Burnham. Bild: keystone

«Wir äussern uns nicht zu Fragen der nationalen Sicherheit», hiess es aus der Downing Street. Eine mit dem Fall vertraute Person sagte «Politico», es habe sich um «wenige Nachrichten» gehandelt, die «unbedeutsam» gewesen seien.

Britische Botschaft wandte sich ans Weisse Haus

Die britische Botschaft in Washington sei aber so besorgt über den Vorfall gewesen, dass sie ihn beim Weissen Haus angesprochen habe. Auch die «Financial Times» berichtete unter Bezug auf Quellen über den Fall.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das FBI den Berichten zufolge Ermittlungen eingeleitet, nachdem Senatoren, Gouverneure und US-Geschäftsleute Nachrichten und Anrufe von einer Person erhalten hatten, die sich als Trumps Stabschefin ausgegeben hatte.

Wiles ist als Stabschefin dafür verantwortlich, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. (dab/sda/dpa)