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Trans-Debatte: Harry-Potter-Darstellerin kritisiert Rowling

Bel Powley poses for photographers upon arrival at the Elle Style Awards on Tuesday, Sept. 9, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Bel Powley
Bel Powley übernimmt die Rolle der Petunia in der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende Jahr erscheint.Bild: keystone

Trans-Debatte: Harry-Potter-Darstellerin kritisiert Rowling

11.08.2026, 12:1711.08.2026, 12:17

Die britische Harry-Potter-Schauspielerin Bel Powley sieht die Ansichten der Autorin J.K. Rowling zum Thema Geschlecht kritisch. «Ich lehne J.K. Rowlings Ansichten zum Thema Geschlecht entschieden ab», sagte die 34-Jährige der Zeitung «Telegraph».

In der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende des Jahres erscheinen soll, übernimmt Powley die Rolle von Harry Potters grimmiger Tante Petunia Dursley. «Ich finde, dass die Trans-Community Sicherheit und Würde und Respekt und uneingeschränkte Akzeptanz verdient», sagte Powley den Angaben nach.

Rowling macht seit Jahren mit umstrittenen Äusserungen – oft in sozialen Medien – zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und wird dafür massiv kritisiert. Sie vertritt die Auffassung, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden, und warnt etwa vor Gefahren für Frauen, wenn nach Geschlechtern getrennte Räume Transmenschen offenstehen. Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe (37) haben sich vor Jahren von Rowling distanziert.

Powley: «Ich liebe Harry Potter»

Trotz der verschiedenen Ansichten zu dem Thema sei sie allerdings ein grosser Fan der weltberühmten Buchreihe. «Ich liebe Harry Potter. Ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich gehöre zu dieser ersten Generation von Lesern», schwärmte Powley laut «Telegraph». Sie liebe «Magie und Gruseliges».

Der Streamingdienst HBO Max kündigte den Start der Harry-Potter-Serie, in der Powley mitwirkt, für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. (sda/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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Yolanda Hecht
11.08.2026 12:56registriert Juni 2022
Alle machen sie mit, wenn es um Harry Potter geht, sich dabei aber immer von J.K. Rowling distanzieren, damit sie niemand kritisieren kann. Das nenne ich Heuchelei.
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uicked
11.08.2026 13:07registriert Oktober 2017
Dann müsste sie die Rolle abgeben, hätte sie eine Linie, aber das ist halt nicht so wichtig wie Geld.

J.K hat schon recht.
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Vollkornzwieback
11.08.2026 12:42registriert März 2020
Ihr glaubt also, dass das biologische Geschlecht geändert werden kann?
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