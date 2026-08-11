Bel Powley übernimmt die Rolle der Petunia in der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende Jahr erscheint. Bild: keystone

Trans-Debatte: Harry-Potter-Darstellerin kritisiert Rowling

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Die britische Harry-Potter-Schauspielerin Bel Powley sieht die Ansichten der Autorin J.K. Rowling zum Thema Geschlecht kritisch. «Ich lehne J.K. Rowlings Ansichten zum Thema Geschlecht entschieden ab», sagte die 34-Jährige der Zeitung «Telegraph».

In der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende des Jahres erscheinen soll, übernimmt Powley die Rolle von Harry Potters grimmiger Tante Petunia Dursley. «Ich finde, dass die Trans-Community Sicherheit und Würde und Respekt und uneingeschränkte Akzeptanz verdient», sagte Powley den Angaben nach.

Rowling macht seit Jahren mit umstrittenen Äusserungen – oft in sozialen Medien – zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und wird dafür massiv kritisiert. Sie vertritt die Auffassung, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden, und warnt etwa vor Gefahren für Frauen, wenn nach Geschlechtern getrennte Räume Transmenschen offenstehen. Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe (37) haben sich vor Jahren von Rowling distanziert.

Powley: «Ich liebe Harry Potter»

Trotz der verschiedenen Ansichten zu dem Thema sei sie allerdings ein grosser Fan der weltberühmten Buchreihe. «Ich liebe Harry Potter. Ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich gehöre zu dieser ersten Generation von Lesern», schwärmte Powley laut «Telegraph». Sie liebe «Magie und Gruseliges».

Der Streamingdienst HBO Max kündigte den Start der Harry-Potter-Serie, in der Powley mitwirkt, für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. (sda/dpa)