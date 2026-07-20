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Keir Starmer tritt als Premierminister zurück – Andy Burnham übernimmt

«Es war ein Privileg»: Keir Starmer tritt jetzt ein letztes Mal als Premier vor die Medien

20.07.2026, 12:1520.07.2026, 12:24

Keir Starmer tritt am Montagmittag ein letztes Mal als britischer Premierminister vor die Medien. Er eröffnet sein Statement mit: «Es war ein Privileg.» Und weiter:

«Ich übergebe den Stab an Andy Burnham und wünsche ihm viel Erfolg.»
Keir Starmer

Jetzt fährt Starmer in den Buckingham Palace und offeriert König Charles III. seinen Rücktritt. Danach übernimmt Andy Burnham das Amt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebte Premier binnen zehn Jahren.

Journalists wait in Downing Street while Larry the cat, Chief Mouser to the Cabinet Office, crosses as Labour Party leader Andy Burnham is set to become the U.K.&#039;s new prime minister on Monday, s ...
Lange liess sich nur Larry the cat blicken: Medienschaffende warten vor der Downing Street 10.Bild: keystone

Der künftige britische Premierminister Burnham wird während seiner ersten Rede als Regierungschef «mehr Luft zum Atmen» bei finanziellen Entscheidungen versprechen. Das geht aus einem Manuskript zur Rede des 56-Jährigen nach seiner Ernennung am Montagvormittag hervor. Er wird demnach darlegen, dass er für spürbare Verbesserungen im Alltag der Menschen im Vereinigten Königreich eintrete. Grossbritannien durchlebt seit Monaten eine tiefe Regierungskrise. (leo mit Material der sda)

Mehr Informationen folgen …

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