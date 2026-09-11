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Stadler Rail investiert 25 Millionen in Ausbau des Werks in Kasachstan

Stadler Rail investiert 25 Millionen in Ausbau des Werks in Kasachstan

11.09.2026, 11:2711.09.2026, 11:27

Der Zugbauer Stadler Rail baut sein Werk in der kasachischen Hauptstadt Astana aus. Das Unternehmen investiert mehr als 14 Milliarden Tenge oder umgerechnet rund 25 Millionen Franken in neue Produktionsanlagen.

Stadler Rail Kasachstan
Stadler Rail baut sein Werk in Kasachstan aus.Bild: stadler rail

Geplant sind Werkstätten für das Schweissen und Lackieren von Wagenkästen aus Aluminium, wie Stadler am Freitag mitteilte. Damit entstehe die erste hochautomatisierte Produktionsstätte für Aluminium-Wagenkästen von Schienenfahrzeugen in Zentralasien.

Mit dem Ausbau schafft Stadler rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Kasachstan etwa 650 Personen. Lokale Fachkräfte werden für die neuen Aufgaben an Stadler-Standorten in Europa ausgebildet.

Das Werk in Astana übernimmt bereits heute zahlreiche Produktionsschritte. Dort werden unter anderem Wagenkästen, elektrische Ausrüstungen, Unterflurkomponenten und Drehgestelle hergestellt sowie Schienenfahrzeuge montiert und in Betrieb genommen. Mit dem Ausbau will Stadler die lokale Wertschöpfung erhöhen und mehr Produkte für den kasachischen Markt sowie für Exportprojekte fertigen.

Insgesamt will Stadler von 2023 bis 2031 mindestens rund 53 Millionen Franken in Kasachstan investieren. (dab/sda/awp)

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