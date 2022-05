Ein Schulmädchen schützt sich in Prayagraj, Uttar Pradesh, mit Schirm und Tuch vor der drückenden Hitze. Bild: keystone

Die Rekordhitze in Indien dauert an – 21 Bilder, die das Leiden sichtbar machen

In Indien brennt die Sonne seit Wochen vom Himmel und das Thermometer hält sich hartnäckig über 40 Grad.

Bild: keystone

Der Mai gilt als heissester Monat des Jahres, doch bereits im April war es heiss – so heiss wie wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren.

Bild: keystone

Mit der langanhaltenden Hitze ist Wasser zu einer knappen Ressource geworden. Ganze Flüsse, wie beispielsweise der Yamuna bei Neu-Delhi, sind komplett ausgetrocknet.

Bild: keystone

Satelliten registrierten im Norden Indiens Bodentemperaturen von bis zu 65 Grad. Auch ein Blick auf die Strassen Neu-Delhis zeigt: Es ist sehr heiss.

Bild: keystone

Noch heisser ist die Bhalswa-Müllhalde ausserhalb der Stadt. Sie steht in Flammen.

Bild: keystone

Die Müllhalde ist so gross wie 50 Fussballfelder und so hoch wie ein 17-stöckiges Gebäude. Und sie brennt bereits seit zwei Wochen.

Bild: keystone

Um der Hitze zu entkommen, hilft nur eins: Ein Sprung ins kühle Nass.

Bild: keystone

Diese Idee hatten auch einige Leute in Mumbai.

Bild: keystone

Wer's nicht so mit überfüllten Stränden hat: Zur Not tut's auch eine Dusche mit dem Wasserschlauch.

Bild: keystone

Etwas ruhiger zu und her geht's am Nigeensee im Bundesstaat Kashmir.

Bild: keystone

Ist kein See oder Fluss in der Nähe legt man sich in den Schatten, wie diese Menschen in Lucknow, Uttar Pradesh.

Bild: keystone

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Neu-Delhi. Erschöpfte Menschen erholen sich im Schatten von der Hitze.

Bild: keystone

Wenn die Zeit nicht reicht, um sich im Park hinzulegen, dann bietet sich auch die Rikscha an.

Bild: keystone

Muss man sich der Sonne aussetzen, so helfen Hut, Schirm oder Tuch.

Bild: keystone

Ja, auch ein Küchentuch erfüllt den Zweck.

Bild: keystone

Das Geschäft mit Klimaanlagen dürfte florieren. Diese werden derzeit aber so intensiv genutzt, dass es landesweit immer wieder zu stundenlangen Stromausfällen kommt.

Bild: keystone

Der intensive Stromverbrauch wiederum führt zu einer Kohleknappheit. Die Kohlevorräte haben sich auf unter 25 Prozent der Lagerkapazität verringert.

Bild: keystone

Hart getroffen ist auch die Landwirtschaft. In den am stärksten betroffenen Gebiete ist die Weizenernte um 50 Prozent tiefer ausgefallen als üblich.

Bild: keystone

Auch die Vögel leiden. Ein Mann in Neu-Delhi erbarmt sich der Tiere und füllt einige Schalen mit Wasser.

Bild: keystone

Und was bei der Hitze immer eine gute Idee ist: ein Eis!